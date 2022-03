Sigue el debate por el acuerdo con el FMI con la presencia de sindicalistas y empresarios

El lunes comenzó a debatirse en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, que contó con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El cronograma de trabajo acordado el jueves pasado entre el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y los interbloques Federal y Provincias Unidas, estableció que este martes asistan representantes sindicales y empresarios, y que el miércoles se dé el debate interno en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Finanzas. El objetivo es poder firmar dictamen el miércoles, para que el tema pueda ser tratado por el plenario de la Cámara en una sesión especial que se solicitaría para el jueves o el viernes.

De esta manera, el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados siguió este martes con su segunda jornada de trabajo con la presencia de sindicalistas, empresarios y gobernadores: expondrán sindicalistas de la CGT, de la CTA Autónoma, de la CTA de los Trabajadores, empresarios del denominado Grupo de los 6 (UIA, Camarco, CAC, Adeba, Sociedad Rural y la Bolsa de Comercio), como también de cámaras como CAME, CGERA, IPA (Industriales Pymes Argentinos), Apyme y ENAC (Empresarios Nacionales por el Desarrollo). Además hablarán representantes de la Organización no gubernamental Pro Tejer.

En la lista de expositores figuran integrantes del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y fueron invitados para la segunda jornada de discusión los gobernadores de las provincias. En ese sentido, los que confirmaron su participación fueron los gobernadores de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales y Gustavo Valdés, quienes ya anticiparon que se debe acompañar al Gobierno en este acuerdo con el FMI.

El gobernador de Jujuy y titular de la UCR insistió en que desde Juntos por el Cambio (JxC) hará “todo lo posible” para que se apruebe en el Congreso la ley que avala la refinanciación de la deuda de la Argentina con el FMI por 44.000 millones de dólares, tomada durante la gestión de Mauricio Macri. “Hemos facultado a los presidentes de bloques para que el Gobierno pueda tener su ley, más allá de que no estamos de acuerdo con el programa”, aclaró Morales.

Además, al aludir a las metas económicas incluidas en el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento, agregó: "No obstante eso, en la última reunión (de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio) hubo casi unanimidad en que específicamente la parte de la ley sobre el financiamiento no hay porqué no acompañarla”. Si bien dijo que no quería meterse “en la estrategia parlamentaria”, dijo que está abierto el diálogo “entre los presidentes de bloque y de la Cámara”.

Para el gobernador jujeño, “sin ley hay default” y cuestionó “la actitud irracional de La Cámpora y de un sector del kirchnerismo, que ni siquiera fueron a escuchar al Presidente” durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 1 de marzo. La iniciativa que se está debatiendo está conformado por el “Memorando de Políticas Económicas y Financieras” y el “Memorando Técnico de Entendimiento”, que como Anexos forman parte integrante de la norma propuesta.

La primera jornada de discusión incluyó un largo debate con el ministro de Economía, Martín Guzmán, como protagonista, quien respondió preguntas de los diputados del oficialismo y la oposición. El ministro estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el secretario de Finanzas, Raúl Rigo; el titular del Banco Central, Miguel Pesce; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.