Siguen apareciendo casos en barrios humildes: detectaron 33 infectados de COVID-19 en Villa Fiorito

Luego de que en los últimos días el Ministerio de Salud implementara el plan Detectar en la localidad de Villa Fiorito, este martes se confirmó la aparición de 33 casos de coronavirus en el barrio La Cava, un asentamiento humilde ubicado en el partido de Lomas de Zamora.

Según indicaron desde el medio local El Diario Sur, una persona perdió la vida, y otros 32 infectados fueron detectados gracias a que se llevaron a cabo testeos puerta a puerta. Con estos números, son 742 los infectados, 16 los fallecidos y 86 los vecinos recuperados en todo el municipio.

El plan Detectar se puso en funcionamiento la semana pasada, y seguirá hasta al menos el viernes próximo, dado que la población de La Cava supera las 7 mil personas, por lo que, a raíz de los nuevos contagios, los epidemiológos profundizarán los controles sanitarios.

Sobre esto, Natalia Zaracho, quien colabora con un centro de jubilados de Villa Fiorito, explicó que hoy no pudo estar en el barrio porque se presentó junto a sus compañeros en la puerta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para reclamar por la situación de los cartoneros, pero que aún así se enteró de que se detectaron 33 casos en La Cava.

"Esos compañeros estaban en un club de gimnasia que, la realidad es que era un lugar donde no daban las condiciones para tener tanta gente, y ahora los van a derivar a Puente de La Noria, a un lugar preparado para eso", indicó.

Sobre la actuación del Gobierno Nacional, la referente del Frente Patria Grande que conduce Juan Grabois, explicó que se comprometieron a hacer más testeos y a que los infectados sean llevados a una carpa sanitaria.

"No cerraron el barrio todavía, no sabemos si van a cerrar o no, pero nosotros lo que decimos es que antes de poner las vallas municipales, tienen que garantizar el alimento de los compañeros, teniendo en cuenta que los que viven en ese barrio o viven el día a día, o no pueden salir a laburar. Nosotros vemos que atraviesan una situación muy critica, y lo notamos en los comedores que están en los barrios. Sabemos que es muy importante salud, pero pedimos que garanticen los elementos de higiene, que haya agua por ejemplo, y que se garantice también el alimento", aclaró.

Del mismo modo, Zaracho sostuvo que en La Cava seguramente hay muchos más infectados de lo que se sabe, y que por eso lo ideal es que se termine de testear todo el barrio, ya que se trata de "un sector popular y de un lugar donde el virus se expande rápido"

El pasado 12 de junio, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, contó que tenía coronavirus. “Como sociedad, hoy atravesamos el momento más difícil porque nos acercamos al pico de contagios. Les pido que se cuiden y que tratemos de minimizar el riesgo entre todos y todas. Por favor, quédense en sus casas todo lo que puedan”, escribió en su cuenta de Twitter el pasado viernes.

El funcionario se encuentra internado en el hospital de Llavallol, ya que tiene fiebre, dolor corporal y perdida de gusto y olfato. De todos modos, permanece estable y mejora cada día.