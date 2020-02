Siguen los cortes de luz, la advertencia de Alberto Fernández a los bonistas y el apoyo de Trump: las 7 noticias que tenés que leer

La Justicia investiga si el macrismo le pagó al testaferro de Boudou para que declare como arrepentido

El juez federal Sebastián Casanello investiga si el gobierno de Mauricio Macri le pagó al testaferro del ex vicepresidente, Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, para que declare como arrepentido en el juicio por la ex Ciccone por el cual el ex ministro de Economía fue condenado a cinco años de prisión efectiva.

Es que Vandenbroele, según reveló el sitio El Destape, recibió $1,5 millones para abrir un petit hotel en la provincia de Mendoza del Programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2018. Ante esta noticia, el juez federal que investigó el caso de corrupción en Ciccone, Ariel Lijo, realizó una denuncia penal para que se esclarezca la situación.