Siguen los incendios en la Patagonia, AstraZeneca y el retorno de Morla: las 7 noticias del día

La OMS respaldó la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus

Luego de que cuatro países de Europa anunciaron esta semana que pausaran la aplicación de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca por la aparición de coágulos sanguíneos la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hoy que se encuentra analizando ese aspecto pero que nada de lo que encontraron hasta ahora es de temer y la vacuna, por ende, sigue siguiendo segura.

La encargada de dar a conocer esta información fue la vocera de la OMS, Margaret Harris, que en una conferencia de prensa manifestó hoy que la vacuna de AstraZeneca es “excelente” y que no se ha demostrado una relación entre la mencionada coagulación sanguínea y la aplicación de la vacuna. Esa misma conclusión fue la que había arribada la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en ingles).

“Sí, deberíamos continuar utilizando la vacuna de AstraZeneca. No hay razón para no utilizarla”, agregó Harris. Varios países suspendieron ayer el uso de esa vacuna por temor a los coágulos de sangre, lo que llevó a la EMA a asegurar rápidamente al público que no se conocían riesgos para la salud relacionados con la vacuna.

Esta agencia, según explicaron ayer sus voceros, también cree que “seguir administrando” la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca es lo correcto en la Unión Europea (UE). “Los beneficios de la vacuna siguen superando sus riesgos”, sostuvo el organismo.

El comité de seguridad (PRAC) de la EMA, que se reunió este jueves para revisar todos los casos de eventos tromboembólicos y otras afecciones relacionadas con coágulos sanguíneos, concluyó que, de momento, “no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, que no se enumeran como efectos secundarios de esta vacuna”.