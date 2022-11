¡Murió Hebe!

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, falleció hoy a los 93 años. "Queridísima Hebe, Madre de Plaza de Mayo, símbolo mundial de la lucha por los Derechos Humanos, orgullo de la Argentina. Dios te llamó en el día de la Soberanía Nacional… no debe ser casualidad. Simplemente gracias y hasta siempre", escribió la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, confirmando la triste noticia.

La difunta presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo había recibido el alta médico a mediados de octubre tras haber permanecido internada tres días en el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata para realizarse controles médicos. En ese momento, desde la Asociación Madres habían salido a confirmar que la madre de dos hijos desaparecidos se encontraba en buen estado de salud a causa de algunos mal intencionados rumores.

Hebe María Pastor de Bonafini nació en el seno de una familia de trabajadores el 4 de diciembre de 1928, en El Dique, Ensenada, provincia de Buenos Aires. Su vida cambió a sus 48 años, tras la desaparición forzada de sus hijos Jorge y Raúl- A partir de ahí, comenzó un largo camino de militancia que recorrió hasta sus últimos días.

Las definiciones políticas de Hebe

"Antes de que fuera secuestrado mi hijo, yo era una mujer del montón, un ama de casa más. Yo no sabía muchas cosas. No me interesaban. La cuestión económica, la situación política de mi país me eran totalmente ajenas, indiferentes. Pero desde que desapareció mi hijo, el amor que sentía por él, el afán por buscarlo hasta encontrarlo, por rogar, por pedir, por exigir que me lo entregaran; el encuentro y el ansia compartida con otras madres que sentían igual anhelo que el mío, me han puesto en un mundo nuevo, me han hecho saber y valorar muchas cosas que no sabía y que antes no me interesaba saber. Ahora me voy dando cuenta que todas esas cosas de las que mucha gente todavía no se preocupa son importantísimas, porque de ellas depende el destino de un país entero; la felicidad o la desgracia de muchísimas familias".

"Cuando pasó lo del atentado (a las Torres Gemelas), sentí alegría. No voy a ser hipócrita, no me dolió para nada. Ahí no murieron pobres, no murieron poblaciones, no murieron viejos. El día del atentado yo sentí que había hombres y mujeres muy valientes. Valientes, como una montaña de valientes, que se prepararon y donaron sus vidas para nosotros. Ni siquiera para nosotros, tal vez para nuestros nietos. Declararon la guerra con sus cuerpos, manejando un avión para estrellarse y hacer mierda al poder más grande del mundo. Brindé por mis hijos, brindé por tantos muertos, contra el bloqueo, por todo lo que se me venía a la cabeza".

“La presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene mucha democracia y mucha tolerancia, porque otro gobierno los hubiera desalojado a palos y a gases como merecían”.

"(Por Estela de Carlotto) Ella negoció con quienes mataron a sus hijos. Negociar con el enemigo es lo peor que puede hacer una persona, yo creí que Estela era una persona digna, pero ahora creo que es una traidora".

Lo dije antes y lo voy a decir de nuevo: Macri es un reverendo hijo de mil putas"

“Mis hijos me hablaron mucho de Fidel. Pienso que ellos también soñaron alguna vez con verlo frente a frente y abrazarlo”.

"Estamos con los compañeros de las FARC, estamos con Chávez, estamos con nuestro presidente Néstor. Uribe es una mierda y un hijo de puta".

"Me cago en Clarín y La Nación, que digan lo que quieran. Por eso compañeros, no tenemos muchas opciones: hagamos una marcha por mes si es necesario".

"A la Suprema Corte, que no sé por qué Suprema y por qué Corte. Y por qué carajo están en un Palacio. A los de la Corte que no les quiero decir señores. A esos turros que alguna vez piensen en el pueblo, que está en la calle y es el que tiene que determinar".

"Las Madres nunca fuimos tibias ni moderadas ni lo vamos a ser, porque es demasiado lo que nos quitaron, nuestros hijos maravillosos los sacaron de nuestro lado. Pero con cada acción los recuperamos, cuando ustedes gritan y levantan una bandera. Por eso no vamos a ni moderadas ni educadas. No me interesa, voy a ser una mujer del pueblo que defiende al pueblo".