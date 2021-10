"Sin esta ayuda no hubiésemos podido viajar": la historia de la alumna que podrá tener su viaje de egresados en la provincia

El viernes de la semana pasada, el gobernador Axel Kicillof sorprendió con un anuncio dirigido a los jóvenes de la provincia de Buenos Aires, el cual tiene que ver con el lanzamiento de un programa que financiará viajes de egresados para estudiantes secundarios que no cuentan con la capacidad económica para costear un gasto así.

"Apenas salgan los formularios, mis compañeros y yo nos vamos a inscribir. Estamos muy expectantes y tenemos muchas ganas de viajar porque además no falta mucho, los viajes se harían entre febrero y abril del año que viene", explicó a BigBang Brisa Ochoa, alumna del Colegio Nacional de San Isidro.

Oriunda del distrito de San Fernando, la joven de 17 años contó que para ella y su familia sería imposible poder pagar un viaje este año, sobre todo porque la pandemia del coronavirus generó fuertes consecuencias negativas en la economía de su circulo íntimo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Sin esta ayuda no hubiésemos podido viajar, y hablo por mí, mi curso y mi escuela. Esta pandemia afectó a todas las familias de manera distintas, en muchos factores, como por ejemplo los factores emocionales, pero sobre todo para mi, afectó a través de la economía", explicó.

Un viaje de egresados, el típico a Bariloche, cuesta hoy en día alrededor de 150 mil pesos, un valor muy poco accesible a pesar de que las empresas ofrecen formas de financiamiento. "Acceder a un viaje de egresados muchas veces termina siendo un privilegio y sobre todo en esta etapa que está el mundo, con la complicada situación económica", comentó.

En este sentido, dijo que tanto su familia como sus amigos están muy contentos con esta nueva oportunidad, y que para ella, políticas públicas como estas "reivindican y demuestran a través de acciones que las juventudes somos importantes, que podemos gozar de derechos y que estos no se vuelvan un privilegio".

Según lo anunciado, la medida beneficiará a 220.000 alumnos del último año de colegios secundarios de gestión estatal y privada con paquetes por hasta 30.000 pesos por estudiante, para viajar en febrero, marzo y abril próximos a destinos bonaerenses ya sea en la costa atlántica, lagos o destinos rurales.

"Poder viajar para mí sí significa que el Estado está presente y que piensa en las juventudes, sobre todo porque este programa nos permite el derecho al ocio. Y también pensando en la escuela el año pasado, a raíz de la pandemia, la realidad es que siento y me pasó que los vínculos con nuestros compañeros se fueron desgastando porque no nos vimos, porque no nos pudimos escuchar, porque no pudimos hablar, no pudimos disfrutar en los recreos, porque no pudimos hablar como queríamos con nuestros profesores, y la realidad es que llega este programa de alguna forma a fortificar y devolvernos los vínculos con nuestros compañeros y con la comunidad educativa", agregó.

Según reveló Brisa, en su curso son cerca de 30 chicos, y 20 de ellos tienen pensando anotarse y, en caso de ser seleccionados, aprovechar el paquete que les ofrece el Gobierno. En base a esto, comentó que el programa cubre todos los gastos si es que los estudiantes aceptan el paquete que ofrece la empresa, el cual consta de 4 días y 3 noches o 3 días y 2 noches. Aún así, si desean agregar más días, más salidas u otros adicionales, lo pueden contratar libremente por fuera del programa.

Si bien Brisa y sus compañeros aún no se anotaron, porque la inscripción comienza en noviembre, tienen pensado hacerlo apenas puedan, cuando las inscripciones estén disponibles.

A raíz de este anuncio, en las últimas horas Diego Santilli, candidato a diputado bonaerense por Juntos, criticó esta medida anunciada por el Gobierno bonaerense. "Estamos viendo en estas semanas un espectáculo espantoso, donde se regalan heladeras, bicicletas, de la noche a la mañana se terminó la pandemia. Hace un acto de 40 mil personas donde violaron los propios protocolos que ellos hacen y ahora regalan viajes de egresados", sostuvo.

Ante este comentario, el gobernador Axel Kicillof criticó el comentario de Santilli. "La indignación que les produce esto es selectiva. Se la agarran con los pibes que más necesitan. Un programa destinado a generar actividad turística y fuera de temporada, con plata que va directo al sector, les indigna. En lugar de ser un subsidio o una devolución de impuestos que tanto les gusta a los sectores conservadores, en este caso es un estímulo a la demanda, y genera como contrapartida el disfrute de chicas y chicos que tan mal la pasaron", cerró.