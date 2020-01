Sin punto final: se viralizó un video que registra otra terrible pelea en las calles de Villa Gesell

Otro video que muestra un hecho de violencia en la vía pública en Villa Gesell se hizo viral este jueves mientras continúan los ecos del asesinato de Fernando Báez Sosa a manos de una patota de rugbiers.

Las imágenes, compartidas inicialmente en Instagram, registran un hecho aparentemente sucedido el 8 de enero. La cartelería pública que puede verse en la filmación se corresponde con obras teatrales actualmente en cartel en la ciudad balnearia.

Allí, puede verse a un grupo de jóvenes que intercambian piñas y patadas, además de insultos y forcejeos. A pesar de varios testigos presentes, nadie intenta intervenir para frenar la pelea.

Matías, uno de los agredidos, dialogó con TN y aseguró no conocer a quienes le pegaron. "Yo me llegué a cubrir, pero Fernando no", agregó lamentando la muerte del joven bonaerense. "Con la violencia no se soluciona nada. Nosotros tomamos alcohol en el boliche, pero no hicimos nada".

Clausura

Mientras tanto, además de prohibir el consumo de alcohol en la vía pública, el municipio de Villa Gesell clausuró el boliche Le Brique, al que habían concurrido tanto Fernando como sus asesinos.

El operativo fue supervisado por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.