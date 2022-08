Sindicatos docentes destrozaron a Larreta por la quita de planes sociales: "Es clasista"

Luego de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunciara ayer que los beneficiarios de los planes sociales Ciudadanía Porteña perderían los beneficios en caso de sus hijos no concurrir a un 85% de los días de clases, distintos referentes del sindicalismo docente y las organizaciones sociales, cuestionaron su decisión y la calificaron como "demagógica" y "perversa".

"Esto es humo. Él dice: 'Ahora si no mandan a los chicos le vamos a sacar el plan', cuando esto lo creo Gabriela Cerruti y Jorge Telerman hace 16 años. Siempre se pidió de manera trimestral la constancia del alumno", explicó ante el Secretario Gremial de la CTERA, Eduardo López. "Está haciendo demagogia para sacarle votos a Milei", agregó.

El sindicalista que hoy fue parte del paro nacional docente, destacó que van a defender a todas las familias, sin desalentar la deserción escolar: "El mejor lugar para las infancias es la escuela, cobres plan, no cobres plan, seas rico, pobre o clase media. No puede estar sujeto al cobro o no de un plan, la obligación de las familias".

No fue la única crítica que recibió el mandatario porteño por parte de la docencia. Desde Ademys, su secretaria de Cultura, Ivana Otero, también identificó el anuncio como una medida electoral, "porque no hay ningún interés en los pibes ni en la educación, ya que más del 50 por ciento es pobre". Además, la referente describió la situación que se vive en algunas aulas del barrio de Lugano: "Me enteré de la noticia en el marco de que mis alumnos se peleaban por las viandas miserables que nos dan, ellos son 28 y nos dan cinco. No hay ningún interés en la educación, volvimos de la pandemia sin inversión alguna, con escuelas que en pleno invierno no tienen calefacción".

El Polo Obrero tildó la medida de reaccionaria

Eduardo Belliboni, referente nacional del movimiento piquetero Polo Obrero, declaró ante este sitio que los anuncios "son reaccionarios, racistas y xenófobos. Porque se habla de castigar a las familias que tienen un ingreso alimentario y a los chicos que faltan, pero sólo a los que cobran planes sociales, no a los que se ausentan porque los padres los llevan de viaje o que faltan por otras razones, lo cual es claramente discriminatorio y plantea una situación de desigualdad ante la ley".

El dirigente, que durante la jornada encabezó la protesta de la Unidad Piquetera que busca acampar en Plaza de Mayo, también fue al hueso en términos de que la decisión tiene más que ver con disputar el voto de derecha con el liberal Javier Milei, que con una necesidad política: "tiene que ver con una competencia electoral para ver quién es más reaccionario dentro del frente de Cambiemos, y por lo tanto nos parece que hacer electoralismo con eso es de los más bajo, cuando atravesamos un momento de tanta necesidad y preocupaciones sociales que tiene la población, que sufre un ajuste brutal".