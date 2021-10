"Sociedades transparentes" y "afirmaciones gratuitas": que dijeron Shakira y Putin por los Pandora Papers

Por fuera de los argentinos que están dentro de los mencionados en la investigación mundial de los Pandora Papers, otros dos nombres aparecen y llaman la atención por su popularidad. El primero es el de la cantante Shakira y el otro es el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Casi al mismo tiempo, ambos intentaron rechazar las acusaciones mediáticas en su contra por poseer cuentas offshore.

El equipo de asesores legales y tributarios de Shakira aseguró que las tres empresas registradas en las Islas Vírgenes británicas vinculadas a la artista, surgidas de una investigación periodística internacional divulgada en las últimas horas son "totalmente transparentes" y están "debidamente declaradas" a las autoridades tributarias españolas.

"Todas ellas han sido debidamente declaradas por Shakira a las autoridades tributarias españolas a través del impuesto de Patrimonio e IRPF. Con lo cual, son sociedades totalmente transparentes", aseguraron desde el equipo de asesores según publicó la agencia Europa Press.

Además, en relación a la información publicada recientemente sobre los Pandora Papers, el equipo legal de la artista dejó claro que se trata de sociedades que se constituyeron entre 2001 y -como muy tarde- 2009, conforme a la legislación aplicable y antes de que Shakira fuera residente en España.

En este sentido, sus asesores dejaron en claro que estas sociedades, que en su momento se constituyeron con un fin operativo concreto, hoy en día no cuentan con rentas ni actividad alguna y, de hecho, se encuentran en proceso de liquidación.

Ese mismo grupo de asesores, luego agregó que reitera su plena confianza en la Justicia, señala que este hecho es una muestra de que, "de forma más habitual de lo que pudiera parecer, los tribunales se muestran contrarios al criterio de la Administración, llegando incluso a anular liquidaciones realizadas de forma incorrecta por parte de Hacienda".

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), que involucró a unos 600 periodistas de 117 países y de decenas de medios, incluidos The Washington Post y The Guardian, reveló la pesquisa bautizada como Pandora Papers sobre cuentas secretas en paraísos fiscales.

En medio del escándalo, por su parte el Kremlin calificó este lunes de "infundadas" las informaciones publicadas en una amplia investigación periodística denominada Pandora Papers y tampoco ve supuestas riquezas ocultas del entorno más cercano del presidente Putin.

"No hemos visto (en esos informes) ninguna riqueza oculta del entorno más cercano de Putin. No sé durante cuánto tiempo continuará la filtración, pero por ahora no hemos visto nada especial", dijo el vocero Dmitri Peskov en una rueda de prensa en la que se le pidió comentar sobre la filtración.

El portavoz señaló que el Kremlin tampoco ve razones para abrir una investigación tras la difusión de este informe ayer en todo el mundo. "Aún no está claro qué tipo de información es, surgen preguntas y no se sabe si se puede confiar en esa información, pero no significa que sea una razón para abrir una investigación, primero debe aparecer una publicación seria", señaló Peskov, para quien lo publicado hasta ahora es un "conjunto de afirmaciones gratuitas". También afirmó que Estados Unidos es la mayor laguna tributaria del mundo, según lo demuestra el dosier presentado.

"Quizá lo único que salta a la vista (en la investigación) es la prueba de que Estados Unidos, efectivamente, es la principal laguna tributaria a nivel mundial, lo que no se corresponde en nada con sus declaraciones sobre la intención de luchar contra la corrupción y las evasiones fiscales" dijo citado por la agencia de noticias Sputnik.

Según esta investigación, Svetlana Krivonogikh, mujer presentada por medios rusos como ex amante de Putin, adquirió en 2003 un apartamento por 4 millones de dólares en Mónaco a través de cuentas offshore.

La información revelada por el ICIJ involucra también a otros personajes cercanos al presidente ruso, entre ellos Piotr Kolbin, beneficiario de un fructífero montaje offshore que implicó al oligarca Guenadi Timchenko, también amigo de Vladimir Putin.

Varios gobernantes de todo el mundo aparecen señalados en los Pandora Papers. En los registros figuran más de 330 altos funcionarios o exfuncionarios de 91 países. De ellos, 35 son jefes o exjefes de Estado, incluidos 14 de América latina, entre los que se cuentan el chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader.

También parecen implicados el exprimer ministro británico Tony Blair, el antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn, el rey Abdalá II de Jordania, la modelo Claudia Schiffer, el entrenador de fútbol Josep Guardiola y el cantante Julio Iglesias.

Entre los argentinos mencionados figuran uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri, Mariano; el fallecido Daniel Muñoz, quien fue secretario privado del presidente Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner; Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem; el futbolista Ángel Di María; el exfutbolista Javier Mascherano y los empresarios farmacéuticos Hugo Sigman y Marcelo Figueiras.