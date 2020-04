Sólo dos provincias aceptaron habilitar los paseos de una hora para tomar aire

San Luis

El gobernador Alberto Rodríguez Saá, manifestó su apoyo al presidente Alberto Fernández en el inicio de la cuarta fase de la cuarentena obligatoria y adelantó que evaluará flexibilizaciones en distintos aspectos que hacen a la nueva etapa del aislamiento. Hoy a la noche se esperan los anuncios.

Sin embargo, aclaró que algunos de los puntos que la Nación permitió, como las salidas de esparcimiento de una hora, en San Luis no se aceptarán.

“Las clases no comenzarán, el esparcimiento no, las juntadas no. Veremos cómo flexibilizamos algunas situaciones”, dijo Rodríguez Saá durante el informe que realizó el sábado por la noche, tras el discurso del Presidente.