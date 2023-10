"Sólo les pido que me lleven a casa": el dramático video que publicó Hamas de una rehén israelí

Las imágenes son impactantes y recorrieron rápidamente las redes sociales. Frente a una cámara, Maya Sham, de la localidad de Israel Shoham y de 21 años, advierte que se encuentra en buenas condiciones mientras es atendida en una cama por una visible herida en uno de sus brazos. “Han estado cuidándome, proporcionándome medicamentos. Sólo les pido que me lleven de regreso a casa lo antes posible con mi familia, mis padres, mis hermanos", pidió.

El video de "una de las cautivas Gaza" fue difundido por el grupo terrorista Hamas, autor de los condenables ataques en Israel desde 7 de octubre, a través de Telegram. En el video, publicado en la cuenta oficial del grupo en la red de mensajería y que hasta ahora no había sido verificado ni confirmado por las autoridades israelíes, se ve a Maya con una brutal herida en su brazo derecho. "Por favor, sáquenme de aquí lo más rápido posible”, pide en hebreo.

Según se indicó, la joven de 21 años fue secuestrada aquel sábado 7 de octubre "en el primer día" del ataque de Hamas en territorio israelí. "Ahora mismo estoy en Gaza. Volví el sábado por la mañana temprano de una fiesta en (la ciudad de) Sderot. Me hirieron gravemente en la mano. Me trajeron a Gaza y me llevaron al hospital de aquí. Me han estado cuidando, dándome medicación", advierte la joven en el video.

Y agrega que fue secuestrada por la mañana al marcharse de la fiesta electrónica en la que los terroristas asesinaron a 260 personas. Incluso, advierte que se lastimó “gravemente en la mano” durante su captura y que luego la asistieron durante tres horas para curarla, procedimiento que se ve durante el video. El Ejército de Israel reaccionó ante el video de Hamás y remarcó que el grupo terrorista quiere “presentarse como una organización humana".

En ese sentido, señalaron que se trata "de una organización terrorista que es responsable del asesinato y secuestro de bebés, mujeres, niños y ancianos”. "Los prisioneros extranjeros son nuestros invitados y serán puestos en libertad cuando las condiciones lo permitan. Instamos a todos los países del mundo a advertir a sus compatriotas que no participen en el ejército enemigo", afirmó el portavoz de las Brigadas Ezedin al Qassam, brazo armado de Hamas, Abu Obeida.

Abu Obeida explicó en un discurso televisado que las cifras de prisioneros no son concretas debido a que hay "dificultades prácticas y de seguridad" que impiden un recuento exhaustivo, aunque serían 200 los que están bajo control de Hamas y otros 50 en manos de otras "facciones de la resistencia, en otros lugares". En cuanto a una posible intervención militar terrestre israelí, el portavoz del grupo armado subrayó: "No nos asusta", y agregó: "Estamos listos para ella".

La palabra de la madre de la supuesta rehén israelí

Este martes, Keren Sherf Shem, la madre de Maya Sham, rompió el silencio y afirmó que su hija "es una leona". "Tiene aspecto de estar aterrada y de tener mucho dolor. Puedo ver que dice lo que le han dicho que debe decir, y veo que está estable, y que necesita atención médica", manifestó la mujer sobre el video y sumó: "Hasta ayer no sabía si estaba viva o muerta. Pido al mundo que me traigan de vuelta a mi nena. Solo se fue a una fiesta".

Según explicó, sentía que su hija "estaba viva" y aclaró: "Ella es una luchadora, una guerrera, es una leona de verdad, ha pasado por muchas cosas en su vida. Sabía que iba a luchar, que no se rendiría y seguro que está dando ánimos a los demás secuestrados, le gusta hacer feliz a los demás, tiene un gran corazón y es como una madre para su hermana pequeña, de diez años".

Por otro lado, Keren contó que al ver el clip difundido por Hamas gritó de alegría al confirmar que su hija estaba viva, pero que minutos después sintió pánico al ver en qué condiciones estaba. "Es como una montaña rusa. Esto es un crimen contra la humanidad y todos juntos deberíamos poner fin a este terror y traer de vuelta sanos y salvos a todos. La quiero mucho, la extraño, y pensar cada día en que la estoy abrazando es lo que me mantiene fuerte y centrada", concluyó.

Más temprano, el Ejército israelí actualizó la cifra de personas que fueron secuestradas por Hamas a 199. Las anteriores cifras, difundidas el domingo, daban cuenta de 155 personas. Este lunes, tras un intento frustrado por lograr un alto el fuego que permita la llegada de ayuda a la asediada Franja de Gaza, Israel ordenó la evacuación de aldeas en un área próxima a su frontera con Líbano, lo que hizo temer que la guerra se extienda a un nuevo frente.

Israel prometió aniquilar al movimiento Hamás, que gobierna Gaza, después de que sus combatientes irrumpieron el 7 de octubre a través de la barrera que rodea el enclave, matando a tiros a 1.300 israelíes, en su mayoría civiles, en el día más mortífero en los 75 años de historia del Estado judío. Israel sometió a Gaza, donde viven 2,3 millones de palestinos, a un bloqueo total y la bombardeó causando la muerte de al menos 2.800 personas y casi 11.000 heridos.