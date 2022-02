Sólo mujeres "nuevas" y de menos de 35: escándalo por las reglas sexistas y medievales para entrar a Kika

Pensar que en 2022 una mujer de 45 años no pueda ingresar a un boliche, es casi como creer que la Tierra es plana. Sin embargo, parece que los dueños de los dance club de Palermo, siguen viviendo en la época medieval. La cualidad de esa época se basaba en absolutismo y raros estándares de bellezas, que hoy quedan obsoletos.

Dos usuarias de Twitter Vicky Agarzua y Gabita contaron sus desagradables experiencias en boliches. Una en Parque Leloir y la otra en "Kika". Son dos locales bailables significativos en la escena nocturna nacional. El posteo de Vicky detalló cómo con sus amigos pagó 40 mil pesos y no los dejaron entrar porque tenían zapatillas deportivas.

Por otro lado, Gabita le respondió a Vicky con una situación similar que vivió en otro local bailable. La publicación se viralizó, ya que describía las reglas medievales que ese boliche tiene para entrar, donde no dejaron ingresar a su madre porque tenía 45 años y a ella y sus amigos no les dieron el VIP "porque no daban con el target del lugar".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Me pasó lo mismo en Kika (palermo) pagamos la mesa en el vip, no nos dieron el vip porque los pibes 'no daban con el target' del lugar y encima el públicas mirá lo que me dice. Si sos hombre sí y si sos mujer tenés que estar nueva. Cualquier cosa, nefasto", escribió en su posteo.

En la conversación publicada se ve como ella le pregunta si puede ir su mamá, porque tiene 45, y el RRPP le respondió: "No 45 no. Menos si es mujer. Si es un hombre de 45 años si. Mujeres 45 y que estén nuevas para que no desentonen".

La indignación y respuestas en redes no tardaron en llegar, como también usuarios que compartieron experiencias similares en otros boliches. BigBang se comunicó con uno de los relacionistas públicos de Kika y respondió: "En 40 minutos te llamó que entró a una reunión". Aquí seguimos en la espera.