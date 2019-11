Somos Belén: llega a las librerías la historia de la joven tucumana presa luego de sufrir un aborto espontáneo

Los finales felices no existen. El que crea lo contrario debería hablar con Belén, la joven tucumana que pasó nada más y nada menos que 881 días presa después de perder espontáneamente su embarazo.

Su pesadilla comenzó el 21 de marzo de 2014 al llegar a la guardia del hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán afectada por una fuerte hemorragia y dolorosas contracciones abdominales.

Ella ni siquiera sabía que estaba embarazada y abortó espontáneamente al bebé. Sin embargo, el equipo médico del nosocomio la denunció y horas después terminó presa. Eventualmente, la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán la condenó a ocho años de cárcel por "homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía".

Tiempo después, la Corte tucumana corroboró que el proceso judicial violó los derechos civiles de Belén, quien fue liberada y luego absuelta. Hoy elige ocultarse: abandonó Tucumán y asumió una nueva identidad. Lo dicho: los finales felices no existen.

Una historia necesaria

"Cuando se rechazó el proyecto de legalización del aborto en el Senado, compartí con muchas mujeres la desilusión. En lo personal, a mi me quedaron dos cosas: por un lado, ganas de seguir peleándola. Pero, por el otro, la idea de que varios senadores habían mentido abiertamente hablando de una realidad que no existe, diciendo -por ejemplo- que no había mujeres presas por abortar en Argentina. Al mismo tiempo, en el debate se habló del caso de Belén. Entonces me pregunté qué sería de ella", relata la periodista Ana Correa, quien acaba de plasmar el camino de la joven en el libro Somos Belén.

"Cuando me enteré que estaba presa, hasta que la conocí, tenía muchas ganas de abrazarla. Quería conocerla y quería que todos supieran lo que pasó con ella", agrega remarcando un hecho que habla mucho del manejo mediático del caso en nuestro país: la noticia salió primero en Inglaterra y al mes en Tucumán, donde sucedió.

"Belén es una mujer enormemente valiente: la sociedad la maltrató, la Justicia y los medios también. A ella le habían ofrecido escribir libros pero muchos querían meterse en la historia de su familia, indagaban si había existido violencia. Hay una tendencia a revictimizar hasta el cansancio, una construcción que es un ejercicio intelectual que hacen algunos para separarse de la víctimas. Todas nosotras le deberíamos estar agradecidas por lo que implicó que su caso se de a conocer y el Estado debería pedirle disculpas. Y está todo tan dado vuelta que ella se oculta", reflexiona Correa.

Demandas urgentes

La intención de contar la historia nace también del convencimiento de que hay muchas chances de que no sea la última mujer sobre la que recae tal injusticia. Y esa certeza no se basa en una opinión sino en un dato de enorme peso: "en Tucumán, en los hospitales públicos se denuncian los abortos espontáneos penalmente y todos los eventos obstétricos adversos", subraya la autora. "Y ninguna de esas denuncias viene de una clínica privada, son todas por abortos de mujeres de bajos recursos".

Es por eso que detrás de las páginas del libro se enciende el engranaje de la intencionalidad militante: Correa confiesa que le gustaría que su libro llegue a la recientemente elegida gestión de Alberto Fernández "para que vean la locura que significa tener al aborto contemplado en el Código Penal".

"Confío en que el presidente electo fue muy claro en su intención de despenalizar el aborto. Obviamente de que tiene que pasar por el Congreso pero no es algo que pueda esperar. Ojalá haya pronto un gesto", se esperanza.

Un prólogo célebre

Somos Belén será presentado en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho (Av. Figueroa Alcorta 2263) el 14 de noviembre a las 18.30. En el evento, Correa estará acompañada por la escritora Claudia Piñeiro, Soledad Deza (abogada de la joven tucumana), la militante histórica por el derecho al aborto Nelly Minyerski, la integrante del colectivo Ni Una Menos Ingrid Beck y el actor Gonzalo Heredia, quien trabaja junto a la autora en el programa radial literario Notas al Pie (Radio con Vos). Además, la actriz Dolores Fonzi leerá una carta escrita especialmente por Belén para la ocasión.

El prólogo del libro es de Margaret Atwood, autora de El cuento de la criada, ficción que se constituyó en una obra esencial del feminismo internacional. Correa conoció a la escritora canadiense en una reunión por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en la Embajada de Canadá.

Ambas intercambiaron algunos correos electrónicos desde aquel entonces y Atwood aceptó prologar Somos Belén luego de un pedido espontáneo de la autora. "Lo leyó en dos días antes de escribir su texto, así de alocado fue", recuerda.