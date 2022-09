Tres muertos en Tucumán y denuncian a la Policía porteña por usar balas en la represión: las claves de hoy

Cinthia Fernández denunció que la madre de Defederico la trató de "psiquiátrica"

Después de haber pasado difíciles momentos con la internación de su hija en Punta Cana, ahora Cinthia Fernández enfrenta otro frente con su expareja, Matías Defederico, y también con su exsuegra.

Según compartió la mediática, la mama del papá de sus hijas la acusó de ser una "resentida" y de estar "psiquiátrica", en un mensaje que le envió a través de sus redes,

De hecho, enojada, Cinthia tomó captura de ese comentario y, lejos de calmarse, lo subió a sus redes sociales para demostrar el maltrato que recibe de parte de su ex y de su exsuegra.

"¡¡¡La abuelita!!!" Diciendo psiquiátrica... Ja, ja, ja... Siga, señora, que me hago panzada con usted. No lo borres, que no te dé miedo", escribió por su parte Fernández.