"¿Sos Betiana?": el vecino que no la reconoció y la reacción de la mujer cuando llegó la Policía

Después de 19 días de intensa búsqueda, Betiana Soledad Rossi fue encontrada en un complejo de cabañas en construcción en la localidad bonaerense de Escobar. La mujer de 38 años logró sortear durante casi un mes todas las cámaras de seguridad, tanto de la Ciudad, como de la Provincia de Buenos Aires. El aporte del vecino que no la reconoció, su reacción al ver a la Policía y el operativo con el que apareció "de casualidad".

"No fuimos a buscarla", reconocieron fuentes de la investigación a BigBang, al tiempo que reconocieron: "En la noche de ayer, la Policía local recibió el llamado de un vecino que advertía la presencia de una mujer sospechosa en el complejo de cabañas en construcción en el que la encontraron. El vecino no la reconoció, por lo cual los efectivos que realizaron el operativo se sorprendieron al verla".

Según pudo reconstruir este medio, Betiana no ofreció ningún tipo de resistencia, ni intentó escapar de las autoridades policiales. "¿Sos Betiana Rossi?", le preguntó uno de los policías. "Ella reconoció de forma automática su identidad", advirtió Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense.

Aunque aún no declaró ante el fiscal, la mujer reconoció ante los efectivos que la encontraron que abandonó su casa por decisión propia: "Me fui porque no quería ver, ni hablar con nadie".

Consultado sobre el motivo por el cual ninguna cámara de seguridad registró los movimientos de Betiana, quien apareció a 60 kilómetros del último lugar en el que había sido vista, Berni explicó: "En un territorio con 17 millones de habitantes circulando por la vía pública, es muy difícil visualizar como manera fortuita la presencia de una persona que estás buscando".

"Por cómo se iba desarrollando todo, nos daba un indicio de que estaba viva y que iba a aparecer en la provincia de Buenos Aires. Nunca manejamos la hipótesis de que pudiera haber pasado algo peor. La investigación de todos modos no estaba a cargo nuestro, siempre estuvo en manos de la Policía de la Ciudad", resaltó el funcionario.

Betiana apareció con otra ropa y bien de salud, aunque los efectivos notaron una notable pérdida de peso en comparación a las últimas imágenes que se tenían de ella. La investigación ahora se centrará en el motivo por el cual decidió abandonar su casa del barrio porteño de Villa Real el pasado 7 de febrero.