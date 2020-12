Sputnik V y el plan de vacunación de seis meses: todo lo que se sabe hasta el momento

Los cometarios del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la vacuna Sputnik V, la primera en ser registrada en el mundo contra la COVID-19, generó ciertas dudas en el gobierno Nacional días antes de que parta la primera comitiva que deberá trasladar las 600 mil dosis (que serán aplicadas en 300 mil personas) a suelo argentino desde Rusia. em mandatario ruso aclaró que las dosis todavía no están recomendadas para mayores de 60 ni menores de 18.

De esta manera, Putin explicó que aún no se inmunizó porque la fórmula no es recomendable para los mayores de 60 años. "Las vacunas que están siendo administradas hoy entre la población general son para personas de un cierto rango de edad, y todavía no para personas como yo", dijo.

Esto causó un gran revuelo en el gobierno Nacional y muchos se animaron a confirmar que el vuelo de Aerolíneas Argentinas que iba a trasladar las 600 mil dosis no se iba a realizar hasta tanto no se apruebe el uso de la vacuna para mayores de 60 años.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A partir de ahí, funcionarios de Casa Rosada comenzaron aclarar que, de ninguna manera, el vuelo se iba a suspender y aclararon que solo restaba confirmar la fecha de salida: se llevará a cabo el martes de la semana próxima.

Aerolíneas Argentinas ya está avanzando con la preparación de la aeronave y los trámites de vuelo para concretar el traslado desde Rusia de las vacunas Sputnik V con las que el Gobierno a cargo del presidente Alberto Fernández prevé inmunizar a 300 mil personas antes de fin de año.

La aeronave a cargo de la misión será un Airbus 330-200 y está siendo acondicionada adecuadamente para el traslado de las vacunas, con un proceso similar al que se llevó adelante para el traslado de medicamentos desde China. El vuelo, nominado AR 1060, tendrá 34 horas de viaje neto y está previsto que parta el próximo martes a las 3.30 de la madrugada. Sin escalas. Arribará al Aeropuerto Internacional de Moscú-Sheremétievo luego de 16 horas.

Su regreso al país está previsto para el miércoles 23 a las 18.30, luego de 18 horas de viaje. A estas 34 horas habrá que sumarle el tiempo que demande la carga de las vacunas, y ,dado que el retorno es inmediato, al igual que sucedió con los vuelos a China, estarán a cargo del periplo 10 tripulaciones, entre pilotos y copilotos. Luego se sumaran otros vuelos similares para continuar con el traslado de nuevas dosis, aunque aún resta definir las fechas.

En este contexto, el presidente Fernández ratificó que la vacuna "estará llegando" en breve, lo que permitirá iniciar la campaña de vacunación a los argentinos, "empezando por los trabajadores esenciales". "La vacuna estará llegando y en breve empezaremos a vacunar a los argentinos, primero a los trabajadores esenciales”, dijo el jefe de Estado al encabezar un acto en el partido bonaerense de Moreno.

Además, el mandatario le pidió a los argentinos “que no se olviden de que el problema todavía está" y "aún no pasó”, en referencia a la propagación de contagios por coronavirus, y expresó su expectativa respecto a la llegada de las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V. “En breve empezaremos a vacunar a los trabajadores esenciales que son los que están más expuestos y los que más lo necesitan", aclaró.

Entre ellos, aclaró que las personas que serán tratadas con la vacuna no serán los mayores de 60 años, la llamada población de riesgo, sino que serán vacunados los que trabajan en la salud y en las fuerzas de seguridad. Desde Moscú, por otra parte, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, comenzó a acelerar las tratativas para que las primeras dosis lleguen al país antes de fin de año. Se espera que arriben al semana que viene.

La funcionaria afirmó que la comitiva que viajó para poder concretar la llegada de la vacuna Sputnik V a la Argentina "avanza en el trabajo de verificación técnica", a cargo de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) así como en los trabajos vinculados a la logística. "Las inspectoras de la Anmat enviaron a la Argentina información respecto de los lotes que van a llegar", explicó.

Por ejemplo, darán detalles de los lugares de dónde provienen las dosis, del control de calidad y documentación específica. Vizzotti sostuvo que hasta el momento existe "la posibilidad de contar con dosis para vacunar entre 20 y 25 millones de personas entre enero y junio de 2021" y ratificó que en el primer embarque sobre el que se trabaja "se enviarán" a la Argentina desde Rusia "300.000 dosis del componente Ad26, que sería el componente uno".

La Administración Nacional de Aviación Civil ya recibió otros pedidos de autorización para operaciones que partirían a Rusia con el mismo propósito. El acuerdo firmado por el gobierno argentino contemplaba además de las 600 mil dosis (para vacunar a 300 mil personas) de diciembre, el arribo de 5 millones de vacunas en enero y de otras 5 millones en febrero. "Luego, irá el segundo componente y el resto de las dosis", dijo Vizzotti.

Por otra parte, la titular del PAMI, Luana Volnovich, aclaró que "no cambió" la agenda de vacunación contra el coronavirus prevista por el organismo que preside y sostuvo que los adultos mayores de más de 60 años serán "vacunados en enero". "La agenda del PAMI no cambió. Seguimos como estaba previsto. En enero, cuando esté el proceso administrativo y burocrático cumplido de la vacuna, vamos a vacunar a los afiliados", dijo.

Y aclaró: "No es la vacunación habitual de la farmacia sino que la vacunación es nacional y provincial". El jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Enio García, aseguró por su parte que “cuando la vacuna rusa llegue a la Argentina ya estará aprobada para mayores de 60 años” y dijo que lo ocurrido ayer, luego de que Putin dijera que aún no se había aplicado la vacuna, fue “una falsa polémica".

Si bien desde el gobierno buscan no dar más pasos en falso en lo que respecta a la vacunación por COVID-19, por los pasillos de la Rosada afirman que la expectativa es que la aplicación de la Sputnik V arranque el 28 de diciembre y así asegurar la aplicación de miles antes de fin de año.