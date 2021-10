"Su hija pregunta por qué su papá no está": el duro relato de la hermana de una víctima del ARA San Juan

A las 7.33 del 15 de noviembre de 2017, ocho horas después de que el comandante del buque reportara un principio de incendio en la sala de baterías de proa, la Armada perdía contacto con el ARA San Juan: la última posición conocida fue en el área de operaciones del Golfo San Jorge, a 432 kilómetros de la costa, al sudoeste de la Península Valdés. Muy cerca de ese punto, el casco hundido fue hallado a 907 metros de profundidad durante la mañana del 17 de noviembre de 2018, exactamente un año después, por el buque Seabed Constructor, de la empresa Ocean Infinity, contratada por el Gobierno nacional para la búsqueda con vehículos subacuáticos de operación remota.

De aquella búsqueda, además, participaron 27 buques (nueve de ellos extranjeros y los 18 restantes, nacionales) y 13 aeronaves (siete extranjeras y seis nacionales). El próximo 15 de noviembre, se cumplirán cuatro años de la tragedia que le costó la vida a las 44 personas que iban a bordo (43 hombres y una mujer). A partir de ahí, los familiares de los tripulantes se reunieron con representantes de los distintos bloques en el Congreso de la Nación para exigir que se conforme una Comisión Investigadora por fuera de la que ya trabajaba y que respondía a la Armada Argentina, y se inició una investigación sobre las posibles responsabilidades del entonces presidente Mauricio Macri y de su ministro de Defensa, Oscar Aguad.

La misma quedó a cargo de la juez federal Marta Yañez, quien el 31 de enero de este año dio por cerrada su instrucción en la causa llegando a la conclusión de que siete ex marinos eran los presuntos culpables de la tragedia que sufrió el ARA San Juan, desligando así de toda responsabilidad al ex mandatario Macri como Comandante en Jefe de todas las fuerzas, a Aguad como máximo representante de la cartera de Defensa y al ex Jefe del Estado Mayor de la Armada Marcelo Srur. "La señora considera que ellos tres no tienen ninguna culpa ni responsabilidad ni directa ni indirectamente", sostuvo en diálogo con BigBang, Isabel Polo, hermana del cabo principal Daniel Polo, submarinista del ARA San Juan.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y agregó: "Ella les imputa el delito a los siete marinos y ni siquiera los va a mandar a prisión porque es excarcelable". En septiembre de 2020, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunció a fines de septiembre de 2020 que el gobierno de Cambiemos hizo espionaje ilegal sobre familiares de los tripulantes del submarino. El juez federal Santiago Inchausti delegó la investigación en la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, el fiscal general Daniel Adler impulsó el caso y ordenó diversas medidas de prueba. En aquella oportunidad, la denuncia penal fue formulada por la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, la cual derivó en la imputación de Macri.

El año pasado, Adler entendió que debía investigarse el presunto desarrollo y producción de actividades de inteligencia ilegal –de acuerdo a la ley 27.126-, del que habrían resultado víctimas familiares y/o allegados tanto de los 44 tripulantes y personas trasladadas en el submarino ARA San Juan, como de los tripulantes del buque pesquero Rigel, quienes fallecieron a causa de su naufragio el 9 de junio de 2018.

De acuerdo con la denuncia efectuada, la imputación recayó sobre el ex presidente de la Nación al considerarlo responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional; sobre el ex director general de la AFI, Gustavo Arribas; la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani; y varios agentes de inteligencia.

Según se indicó en la presentación que dio origen a la investigación, personal de la AFI habría realizado el seguimiento y la recopilación de información vinculada a los familiares y allegados de los fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan y el buque Rigel, durante los años 2018 y 2019, actividad que no había sido ordenada por ninguna autoridad judicial. La denuncia expresa que tampoco se encuentra amparada por la normativa que regula el trabajo de la agencia.

Consultada sobre cómo comenzó a sospechar que eran espiados por el Gobierno, Isabel reveló: "Empezamos a notar una serie de hechos, como avisos de alerta. Nos ingresaban a las redes sociales o al mail. También sufríamos interferencia durante las llamadas. Y no solo me pasaba a mí, sino que a varias personas. Entonces, ahí dijimos "algo pasa....no puede ser normal´. Por ejemplo, a uno de los papás de los tripulantes le desapareció una conversación o chat entero y fotos del hijo con sus hermanos.... A mí se me reiniciaba el equipo y como en ese momento no usaba la nube (no sabía de su existencia), se me perdían contactos".

La declaración indagatoria del ex presidente Mauricio Macri en la causa por espionaje a familiares del submarino ARA San Juan se suspendió este jueves 28 de octubre al mediodía, porque no fue relevado del deber de guardar secreto sobre temas de inteligencia y deberá fijarse una nueva fecha. Ese mismo jueves, el ex mandatario encabezó un breve y reducido acto político, habiendo sido citado para su primera declaración indagatoria tras haber concluido su gestión al frente de la Casa Rosada y aseguró que la "persecución" en su contra no va a "minar y disminuir el compromiso con la gente".

En ese punto, la hermana del submarinista aseguró: "Esperaba que vaya (por Macri) a declarar la segunda vez que lo citaron, entendiendo que la primera vez estaba fuera del país. Siempre voy a hablar por mí. Ya que el resto de los familiares de las víctimas puede disentir y está perfecto. La convocatoria a marchar en apoyo al ex mandatario me produjo una mezcla de repulsión y pena...Digo, a cualquier persona que va a declarar tiene que hacerlo solo. No debe acompañarlo nadie, ni mucho menos hacer un circo de un citatorio. La causa de espionaje está en pleno proceso, hay ex funcionarios que ya declararon e incluso los espías... Y espero que alguno se quiebre y hable y diga la verdad".

De acuerdo con la hermana de Daniel Polo, la querella en la causa por el hundimiento del ARA San Juan que se tramita en Caleta Oliva le pidió hace casi un año a la Cámara Nacional de Casación que "ordene ampliar la indagatoria" a Macri, Aguad y a Srur: "Pedimos más pericias en el lugar, pero seguimos esperando. Cuando la ´juececita´ Marta Yañez me mintió a la cara, tuve la certeza que no podría extrañarme en lo más mínimo de nada que proviniera de ella y su labor. ¿Culpar a ´siete ex marinos´ teniendo pruebas de sobra? Haber venido a reunirse tanto en el Ministerio de Defensa con el ex ministro Aguad ,como en el edificio Libertad con el ex JEMGA.... Dejan al descubierto que es una persona cuánto menos dudosa en su labor.

Sobre las certezas que tienen los familiares de los tributantes de que sean "verdad" las respuestas que les dieron hasta las autoridades sobre lo que le ocurrió al ARA San Juan, Isabel fue contundente y sostuvo que "hasta que no se periten como se debe los restos del SUSJ, creo que podríamos elaborar mil hipótesis". "Siempre pongo de ejemplo un choque... Vos ves el auto con la trompa anillada y sabés o, al menos, intuís el resultado. Con esto, lamentablemente no se puede.... O no se quiso, quiere y calculo que no se querrá sacarlos por el costo. Porque seguramente saldría a la luz la real verdad", afirmó, visiblemente angustiada por el contexto político que tomó la tragedia.

Para Isabel, los familiares de los tripulantes, es decir, el núcleo principal, está "fragmentado" desde que ocurrió la tragedia. "Son muchas familias... Y cada quien tiene su propia hipótesis. Hay madres que creen que están secuestrados o vivos. Claramente el pésimo estado de los navíos de la Armada y el resto del equipamiento de las demás fuerzas viene de tiempo atrás, pero la misión del SUSJ, ésta que tristemente los mató, no zarpaba sin el ´ok´ de arriba. Con Aguad mantuvimos varias reuniones, sobre todo cuando decidimos acampar al ver que no había respuestas, y él ya estaba preparado para responder a muestras consultas de antemano y hasta sabía las cosas que íbamos a pedir", remarcó.

De hecho, Isabel recordó que el ex ministro de Defensa durante el gobierno de Macri les llegó a decir que "hagamos lo que queramos" cuando permanecieron encadenado a las rejas de la Plaza de Mayo, en junio de 2018, pidiendo que se avance con la contratación de una empresa que proveyera una nave que permitiera continuar con la búsqueda del submarino. El domingo pasado, fue inaugurado un memorial para recordar y homenajear a los 44 tripulantes del ARA San Juan frente a la Base Naval de Mar del Plata. "Estuve en el acto, fue muy emotivo... Bastante. Creo que hasta el momento es lo más parecido a una tumba que tenemos", destacó.

El memorial, emplazado sobre la avenida Patricio Peralta Ramos, frente al puesto de guardia de terminal marítima en la que amarraba el buque, está conformado por una réplica que fue descubierta, construida en granito negro, de seis metros de largo y más de una tonelada de peso. Una placa de mármol blanco montada sobre la estructura recuerda además a los 44 tripulantes con su nombres y con la última jerarquía otorgada post mórtem a cada uno de ellos, y la leyenda "En patrulla eterna". A su vez, un mástil de acero con un periscopio apunta simbólicamente hacia el sitio donde el casco del buque fue hallado a más de 900 metros de profundidad en noviembre de 2018, un año después de su desaparición.

En el otro extremo del memorial, los familiares y allegados de los submarinistas descubrieron un candelabro con 44 velas para recordar a cada uno de ellos. El memorial fue pensado por Guillermo Tibaldi, quien fue comandante de la embarcación entre 2004 y 2005, y construido a partir de una campaña lanzada por él mismo, en la que intervinieron decenas de personas y empresas que realizaron aportes voluntarios. "Mi hermano tiene tres hijas, Renata de 4 años, tenía 10 meses ese maldito 25/10/17, Nahiara de 11 y Mía, de 13. El Estado, en ese momento estaba Carolina Stanley, les brindó una beca que hasta el día de hoy está vigente", detalló Isabel.

Y continuó: "A 4 años, Reni pregunta por qué su papá no está en los actos. Y no sé si un día cerrará la herida....Hace 17 años que voy a Mar del Plata a veranear, pero hace cuatro que no piso el agua.... Me duele tanto.... Y a la vez me hace sentir que estoy cerca de mi hermanito. Las tres nenas ya saben lo que le pasó a su papá. Todos estamos yendo al psicólogo. Yo empecé terapia hace poco porque me resistía... Pero vengo muy cargada y el cuerpo pasa factura. Mi hermano era muy alegre, siempre, pero siempre, sonreía.... Hoy lo recuerdo como mi gordito, mi compadre. Era mi hermanito y así lo voy a recordar siempre".

El próximo 15 de noviembre se cumplirán cuatro años del hundimiento del ARA San Juan, un día antes se llevarán a cabo las elecciones generales de la Argentina que definirán la renovación de 127 del total de 257 bancas de la Cámara de Diputados mientras que en el Senado ocurrirá lo mismo con 24 de los 54 escaños que posee. Por esta razón y ante el temor que la tragedia del Ara San Juan sea utilizado en la campaña electoral, Isabel sentenció: "Efectivamente, el jueves Mauricio Macri usó a los 44 tripulantes. En una marcha de apoyo hablaban de las obras que hizo en su gestión y de la campaña 2023. Vomitivo, pero más que nada me siento decepcionada de la sociedad que fue a armar el circo ése. Porque uno puede tener una ideología política y está bárbaro. Pero, ¿era necesario justo el jueves? ¿En el marco de una declaración judicial? ¿Por qué? ¿Por qué se cagaron en ellos?.