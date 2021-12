Suba de contagios: tips, quiénes deben testearse y los cuidados para la cena de Año Nuevo

A pocas horas de celebrar el Año Nuevo en Argentina, los casos de Covid-19 no dejan de subir y eso preocupa a muchos. Sucede que las familias tienen pensando reunirse este próximo viernes 31 de diciembre para despedir el 2021 y recibir el 2022, aunque muchos son los que tienen miedo y serias dudas respecto a asistir al festejo por temor a infectarse.

Ya desde antes de la Navidad la demanda de testeos había aumentado considerablemente en varios lugares del país como la Capital Federal y el conurbano bonaerense, no solo porque había muchas personas que eran contacto estrecho de positivos, sino también porque otros tenían que hacerse el test para viajar o para irse de vacaciones.

Sin embargo, en los últimos días la realidad es que la cantidad de gente que quiere o necesita testearse creció aún más y por eso, por estas horas es común ver largas filas en los centros de testeo y hospitales. De hecho, ante la fuerte suba de infectados que viene reportando hace ya días el Ministerio de Salud de la Nación, muchos se preguntan si antes de asistir a la cena de Año Nuevo deberían hisoparse para cuidar al resto, y según la infectóloga Leda Guzzi, eso no sería posible para todos, pero algunos casos particulares sí tienen que hacerlo.

"No hay posibilidad de que todo el mundo se hisope antes del viernes 31 porque no hay capacidad de testeo ni acá, ni en ninguna parte del mundo, que soporte esa demanda, por lo tanto creo que eso no es factible", aseguró la especialista y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, respecto a aquellos que consideran necesario testearse para saber si están infectados antes de reunirse con sus seres queridos. Si bien eso sería interesante, la cantidad de pruebas no alcanzarían para todos.

Sin embargo, Guzzi aclaró que si deben someterse a tests aquellas "personas que están con síntomas o que son contacto estrecho". "Ellos tienen que completar su aislamiento y testearse acorde a los protocolos, y deben guardarse para no comprometer a otros", explicó.

Así, los que tengan síntomas o sepan que estuvieron en contacto con una persona infectada, deben quedarse en sus casas. Según el nuevo protocolo anunciado por la cartera de Salud este miércoles, quienes sean contactos estrechos asintomáticos y cuenten con dos vacunas, deberán aislarse durante cinco días; mientras que aquellos que sean contactos estrechos y solo tengan una vacuna o ni siquiera estén inoculados, deberán permanecer aislados durante 10 días.

A su vez, los casos positivos que tengan las dos dosis, deberán aislarse por 7 días, y los positivos con una sola dosis o sin vacunas, directamente harán 10 días de aislamiento.

Cómo cuidarse durante los festejos de fin de año

Para poder tener una celebración cuidada este próximo 31° y 1° de enero, Guzzi, también miembro de la International AIDS Society, comentó que lo ideal es armar la mesa afuera y que se junte un número reducido de personas, siempre manteniendo la distancia prudencial entre unos y otros.

"Para pasar unas fiestas seguras, el primer consejo es tener el calendario de vacunación al día, eso es lo más importante. Hay que tratar también de celebrar al aire libre, con distancia y aforo reducido. O sea que la reunión no sea multitudinaria, sino que sean reuniones más reducidas, siempre intentando mantener distancia interpersonal", indicó.

"Si por alguna razón no se puede realizar la comida en el exterior y se hace dentro de los domicilios, lo ideal sería que los ambientes estén ventilados con ventilación cruzada constante, y tratar de usar el barbijo adentro de la casa, excepto los momentos donde vamos a ingerir o a beber. El barbijo es sin dudas la herramienta más importante en los interiores junto a la ventilación para disminuir la transmisión en los interiores", aclaró, y por último, aseguró: "La pandemia claramente no pasó y si queremos evitar que esto tenga todavía más impacto, tenemos que seguir cuidándonos".