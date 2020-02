Suba de tarifas, la reaparición de Macri y el espionaje a Messi: las 7 noticias para empezar el día

Sin Marcos Peña, Macri reunió a la mesa nacional del PRO y habló de la “delicada” situación económica

El ex presidente Mauricio Macri se reunió ayer por la tarde con los mayores referentes del PRO, entre quienes se encontraban María Eugenia Vidal, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. También se sumaron el diputado Cristian Ritondo y el ex senador y ex candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, aunque no participó el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Sorpresivamente, Macri habló de una “situación delicada” de la economía. Acordaron contribuir a la generación de un “clima favorable” para la renegociación de la deuda con el FMI. “Algunas de las medidas que se han tomado cuestionan la independencia, hablamos de la necesidad de cuidar la República y la Justicia”, dijeron Bullrich, Pichetto y Ritondo.