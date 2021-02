Sufrió un aneurisma en EE.UU. durante la pandemia y Assist Card de nuevo se niega a cubrir los gastos

Luego de meses de espera, hace sólo unos días la compañía de seguros de viajes Assist Card le comunicó a Patricio Durrels que finalmente iban a hacerse cargo del pago de su póliza, después de que la esposa del argentino sufriera un aneurisma en agosto pasado mientras estaba en Estados Unidos.

Durante mucho tiempo, la empresa se negó a pagar los gastos de la internación y de los procedimientos médicos, pero tras varias idas y vueltas, le aseguraron a Durrels que el pago iba a efectuarse en dos cuotas. A pesar de la sólida promesa, ahora nuevamente Assist Card se niega a cumplir lo pactado y -con otra excusa diferente- ratificó que no se hará cargo de la situación.

Assist Card le prometió a un matrimonio argentino pagar su póliza pero ahora se niega.

La historia de Patricio y de su esposa es muy parecida a la de muchos otros que viajaron fuera de su país y que ya, lejos de su casa, tuvieron un problema de salud. Lo que sucedió es que a principios de febrero de 2020, el matrimonio viajó a los Estados Unidos para estar cerca de su hijo, quien estudia en el país del norte. Estando allá, contrataron a través de la página web de Assist Card una póliza por el término de 1 año, con una cobertura máxima de hasta 150.000 dólares.

"En ningún momento del proceso online, el sistema de Assist Card nos preguntó si estábamos en Argentina o no, con lo cual, el hecho de estar fuera de Argentina no fue un impedimento para contratar la póliza", comentó Durrels a BigBang.

Sin embargo, algunos meses después, tras quedar atrapados en EE.UU por la pandemia del coronavirus, la esposa del argentino sufrió un aneurisma cerebral por lo que debió ser traslada de urgencia al Tampa General Hospital, donde permaneció internada casi dos meses.

Aunque el 25 de agosto la mujer quedó internada en grave estado, al día siguiente Durrels se tomó el trabajo de contactarse con Assist Card para ponerlos al tanto de lo que había ocurrido.

"A partir de ese momento, a diario era contactado por teléfono y por correo electrónico por personal de Assist Card. Ellos me preguntaban por el estado de mi mujer, por los procedimientos médicos que se le estaban realizando, y además fueron quienes comenzaron a interactuar en forma directa con el Tampa General Hospital", explicó.

A medida que le comenzaron a llegar las facturas para pagar por los procedimientos médicos, tanto del Tampa General Hospital como de los médicos, terapistas, anestesiólogos y radiólogos, Durrels empezó enviarle a Assist Card una copia de cada factura. "En ningún momento se me dijo que esas facturas no iban a ser canceladas por Assist Card, sino por el contrario, dijeron que era una practica habitual de ellos pagar al final del proceso, una vez que se hubieran recibido todas las facturas", aclaró.

Sin embargo, en diciembre pasado, el argentino comenzó a recibir reclamos directos sobre los pagos que debía hacerle a los distintos prestadores médicos, motivo por el cual contactó nuevamente a Assist Card para entender lo que pasaba.

El matrimonio argentino pagó la póliza más cara de Assist Card.

"Sorpresiva e intempestivamente, el día 24 de diciembre Assist Card le comunicó a Tampa General Hospital su decisión de no cumplir con nuestra póliza por tener mi mujer una condición preexistente que no fue especificada", contó, y ante esta situación, decidió enviarle a la empresa un correo electrónico para negar esa supuesta condición preexiste, y para exigir el pago de póliza.

A pesar de que afortunadamente la esposa de Patricio ya está bien de salud, todavía se encuentra en los Estados Unidos porque debe hacerse regularmente unos chequeos importantes para su recuperación. El problema es que la familia Durrels acarrea una deuda enorme con el hospital, precisamente de 1.700.000 dólares, y que Assist Card sigue sin responder.

"El 6 de enero de este año, fui contactado por Ignacio Saizar, identificado como Reimbursement Head de Assist Card, quien me informó que la carta enviada a Tampa General Hospital había sido un error y que Assist Card efectivamente cumpliría con la póliza", dijo el argentino.

Mail de Assist Card Confirmando El Cronograma de Pagos

Según él, en ese mismo mail, Saizar le ofreció dos alternativas: que Assist Card pagara el monto de la póliza directamente a Tampa General Hospital o que le transfirieran el dinero directamente a su cuenta bancaria para que él luego negociara con el centro de salud. Según dijeron desde la empresa, la segunda opción no era algo que habitualmente practicaban, pero que dadas las circunstancias que se habían generado en este caso, estaban dispuestos a hacer una excepción.

"Desde ya indiqué que los fondos sean transferidos a Tampa General Hospital sin más demora. En la misma comunicación telefónica, Saizar me informó que la instrumentación del pago a Tampa General Hospital iba a demorar, a lo que respondí que al menos enviaran una nueva carta al hospital rectificando la anterior comunicación. El 11 de enero pasado recibí un correo electrónico de Saizar informándome de la aprobación formal por parte de Assist Card del pago de la suma contratada de 150.000 dólares", señaló.

Mail Assist Card Confirmando La Aprobacion Del Pago

Desde ahí, Assist Card comenzó a interactuar y negociar en forma directa con el Tampa General Hospital, y hasta la empresa llegó a solicitarle al centro médico una facilidad de pago en dos cuotas.

Entre afirmaciones que iban y venían, finalmente el 27 de enero la compañía aseguró que cumpliría con el pago de los 150.000 dólares en dos cuotas, una en el mes de febrero y otra al mes siguiente.

"Sorpresivamente, este jueves fui contactado telefónicamente por el Saizar quien me informó que luego de una nueva revisión del caso, Assist Card consideraba que no correspondía el pago de la póliza, ya que, según dicen ellos, no se encontraba vigente al momento en que mi mujer sufrió el accidente", sostuvo enojado Durrels.

Según sostiene ahora la empresa, no cubrirán la póliza porque el matrimonio se mantuvo fuera de su país, aún cuando al momento de la contratación ellos ya estaban en Estados Unidos.

Con este contexto complejo, Durrels, ya cansado, comentó a BigBang que ahora su relación con el hospital donde su mujer estuvo internada se complejizó, ya que durante meses Assist Card le dio vueltas, luego les prometió un pago en cuotas (como si no contaran con los fondos), y encima ahora directamente niegan que vayan a hacerse cargo.