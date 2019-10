Tamara y la pareja de Felipe Pettinato salieron a defenderlo (con una canción de Michael Jackson)

Después de que Felipe Pettinato fuera denunciado por abuso sexual por una adolescente de 14 años, hermanastra de su actual pareja, Sofia Colasante, este jueves Tamara Pettinato salió a defender al joven, y además de negar que el hecho haya sucedido, aclaró que por el momento su hermano se encuentra tranquilo.

Además, la propia mujer del imitador de Michael Jackson y madre de su pequeña hija, también publicó en sus historias de Instagram un fuerte mensaje donde escribió la letra de una canción que asegura que no todo lo que aparece en los medios es verdad.

Según consta en la denuncia contra el hijo de Roberto Pettinato, el episodio habría sucedido en marzo de 2018 y luego de guardárselo durante mucho tiempo, la chica pudo contarlo hace unos meses, por lo que fue ante la Justicia de manera forma hace tres semanas.

“Se trata de un abuso sexual simple, con tocamientos en la zona genital de la víctima”, aseguró el abogado de la denunciante, Andrés Bonicalzi, y reveló que por el violento episodio, la adolescente comenzó a presentar “toda una sintomatología vinculada al abuso sexual, como angustia, depresión, incluso baja el rendimiento escolar abruptamente", lo que derivó en la intervención de psicólogos y psiquiatras.

Ante esta situación, en las últimas horas Tamara Pettinato decidió hablar del tema, y en Y ahora quién podrá ayudarnos, de Radio con Vos, el ciclo en el que es columnista, explicó que las acusaciones son totalmente falsas y están relacionadas con un problema previo entre los padres de la chica y su hermano.

“No quiero obviar el tema porque quedarse callado cuando no tenés nada que ocultar es darle la razón a la otra parte y es un hecho que no sucedió. Para nosotros no es nueva la historia, sale ahora en los medios, pero esto viene de hace un tiempo”, dijo al principio y agregó que a Felipe lo acusan en realidad de "haberle tocado la cola a una chica de 15 años por afuera de la ropa, como que le metió una mano en la cola sobre la ropa".

"Esa es la denuncia y leer el título ‘lo denuncian por abuso sexual de una menor’ es mucho más fuerte. Felipe va a quedar manchado, aunque de nuestro lado sabemos que no sucedió. Las denuncias falsas existen también. Porque yo escucho mucho eso de que siempre hay que ponerse del lado de la mujer o si una mujer denuncia por algo es. Y, en este caso, hay toda una historia detrás que no voy a contar porque los abogados nos pidieron que todavía no contemos nada”, indicó de manera misteriosa.

La actriz además adelantó que la causa va a continuar, y que ahora lo que sigue es que la familia de la adolescente presente pruebas del supuesto abuso. “Manchado ya está, pero lo van a tener que probar esto. Nosotros lo único que vamos a decir es que es un hecho que no sucedió, que es una falsa denuncia, que tiene otros motivos detrás", aclaró.

Para cerrar su descargo, sostuvo que su hermano está tranquilo porque sabe que no hizo nada, y que tanto ella como su madre le creen al joven de 26 años. "Seria muy injusto que le suceda algo a alguien que no hizo lo que dicen. Pero sale la noticia de una noticia y la gente decide que pasó. La gente es muy de mierda en las redes sociales y van a decirle ‘¡como el padre!’, que a todo esto no tiene denuncias”, cerró.

Por su parte, Sofía Colasante, la novia de Pettinato y la madre de su pequeña hija, también defendió a su pareja, ya que subió a sus historias la letra de la canción Tabloid Junkiede de Michael Jackson en la que se habla de que no todo lo que dicen en los medios es real.

"Solo porque se lee en una revista o en la pantalla de la televisión, no lo hace real. Aunque todo el mundo quiera leer sobre eso. Solo porque lo leas en una revista o lo veas en la pantalla de televisión, no lo hace real, verdadero", escribió con la canción de fondo.

Su descargo y defensa resultan importantes para Felipe Pettinato, porque quien hizo la denuncia es justamente la hermanastra de Colasante, una chica que ahora tiene 15 años y que al momento del supuesto hecho tenía 14.