Tan Biónica vuelve a dar un show: cuándo será y cuál es el estado de salud de Chano

La reconciliación de la banda que supo llegar al corazón de miles de personas con sus letras mágicas de amor, de sabiduría, dolor y de la vida, tocó la puerta después de haber dicho presente en el Loolapalooza y después de siete años separados, se volverán a reunir nada más ni nada menos que en el Estadio Amalfitani, de Vélez para concluir en una noche mágica.

Una mezcla de pop y rock nació en la voz de Santiago "Chano" Moreno Charpentier en el 2002 para formar la banda llamada Tan Biónica. Junto a él, "Bambi" Moreno Charpentier, Diego Lichtenstein y Sebastián Seoane, cuatro amigos que se juntaban a tocar una mezcla de pop, rock y electrónica que finalmente formaron una banda que recorrió Argentina y Europa llevando sus canciones a distintas partes de cada país.

Pero cuando parecía que estaban en una ola de crecimiento, con fanáticos alrededor, con teatros y salas llenas, llegó el peor momento. El 19 de abril del 2016, la banda anunció que se separaría por diferentes problemáticas que daban por finalizado al grupo musical.

En su momento, fue Chano cuando en una entrevista explicó los motivos de la decisión y aseguró que el grupo estaba “mal anímicamente”, “confundido” y que él fue el único que no participó en la decisión de separar la banda, por lo cual sintió que su grupo lo dejó afuera a pesar de haber compuesto todas las canciones y de ser la figura en cada show. A raíz de eso, manifestó que fue una “estupidez” haberse separado y esa razón lo llevaba a no sólo no extrañarlos sino que a encarar una nueva carrera como solista.

Y fue así como meses más tarde, el cantante se lanzó como solista a partir de la canción “Carnavalintro”, que luego le dio pie para seguir creando canciones de él apoyado en diferentes músicos que lo acompañaron y que pudo presentar arriba de diferentes escenarios en los cuales agostó las localidades en el Luna Park, en Rosario, Córdoba, San Juan y Uruguay.

A pesar de transitar diversos problemas de salud, de adicción y de la enfermedad que lo persigue, Chano también se hizo presente en el show de Lollapalooza, en marzo del 2023 y cuando parecía que el repertorio de canciones iba a estar dedicado solamente a los suyos como solista, luego de varios temas, las luces apuntaron y avisó: “En 5 minutos vuelve Tan Biónica, y el grupo les va a regalar una última noche mágica en un estadio de la ciudad de Buenos Aires”.

De esa manera, Tan Biónica se hizo presente en el festival más grande de Buenos Aires y anunciaron que dirán presente en un estadio para una última despedida con la frase “Noche mágica Ciudad de Buenos Aires”, como la lleva la canción “Ciudad Mágica” del álbum Destinología.

Después de varios avisos a través de las redes sociales de todos los integrantes de la banda, llegó el día de la oficialización. Por medio de un video publicado en el Twitter oficial del cantante, en donde se los ve a los cuatro integrantes en cada esquina de la ciudad subiendo a una camioneta negra que los lleva al estadio de Vélez, Tan Biónica anunció que tendrán un último show y será el 28 de octubre. En el video, los músicos se acomodan en el césped del Amalfitani mientras Chano les consulta “¿Se imaginan esto lleno?”. Las entradas saldrán a la venta el martes 16 a través de All Access, y habrá una preventa exclusiva para los clientes de Santander American Express.

En diálogo con BigBang, Marina Charpentier, la madre del cantante, indicó que actualmente Chano se encuentra muy bien de salud, luego de su último episodio en una recaída y que está “feliz” con su recuperación. Además, contó que se encuentra en un proceso de “internación ambulatoria” y ya comienza a prepararse en lo que será uno de sus shows más importantes de su vida.