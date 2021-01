Tani, el hijo del presidente, y su duro descargo tras la fake news de una fiesta clandestina

Luego de las imágenes en la que se se lo vio pasar música en un evento durante el sábado, el hijo de Presidente, Tani Fernández, salió al cruce de las acusaciones y ensayó una larga defensa a través de sus stories de Instagram.

“A mí no me defiende ni un gobierno, ni la gente, ni nadie. Yo me defiendo solo. Si yo no salgo a aclarar esto, el día de mañana van a decir que estuve en una clandestina, aunque no es verdad. Pero si yo no lo aclaro, todos nosotros, me incluyo, vamos a creer que es verdad”, afirmó Tani a lo que agregó: “Si yo no lo aclaro la gente lo lee y piensa que es verdad. Como van a hablar igual, salgo y digo lo que se me canta el culo”.

En este marco, reaccionó contra el hashtag ‘#Estanislao’, que circuló a través de la red social Twitter durante la jornada del domingo. “Siempre es lo mismo. De que me tratan con un nombre que no es el mío, de que se cag*n en mi identidad, de que les chupa todo un huevo. Entonces, no voy a cambiar nada”. En esta línea, enfatizó: “Yo me llamo Tani”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Seguido de ello, volvió a referirse a la fiesta en la que participó, sobre la cual aseguró que “no era clandestina”. “No es mentira lo que digo. No tengo que demostrar nada”, dijo. En el video se ve a Tani pasando música en una fiesta sobre la cual aseguran que estaba totalmente habilitada, acorde al protocolo sanitario de la Ciudad de Buenos Aires, que permite bares abiertos hasta la 1.00 de la madrugada.

En otro orden, Tani afirmó: “Yo no hago política partidista. Yo digo lo que pienso, lo que creo y lo que siento”. Y añadió: “Yo no estoy metido con ningún partido, con nadie. Mi viejo (aludiendo a Alberto Fernández) hace política, lo amo porque es un padre increíble y ustedes no lo entienden y creen que mi relación con él es política”. “Estoy harto de que mientan sobre mí”, sentenció.

Para finalizar su durísimo descargo, Tani agradeció a quienes sí lo apoyan: “Hay mucha gente que me banca y agradezco eso, posta. Sobre todo agradezco a la gente de Silvia Queen After, ellos lo dieron todo en la fiesta. Gracias por darme un lugar para trabajar de DJ que es lo que me gusta hacer”.

Después de unos minutos, Tani explicó: "Yo sé que parece que siempre estoy enojado y me expreso en forma violenta. Lo sé pero la vida me llevó a responder de esa forma pero quiero agradecer a todos los que me bancan". "A la gente le molesta que exista, que sea trolo, que me vista de mujer, que hable en Instagram de lo que quiero", consideró el hijo del presidente que después de varias historias, y tras haber llorado, agradeció el apoyo de todos los que le mandaron mensajes.