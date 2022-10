Tarifa de luz y gas: quiénes son los usuarios que mantendrán los subsidios por un mes más

La Secretaría de Energía de la Nación confirmó en las últimas horas que los subsidios a la luz y al gas se mantendrán hasta octubre para quienes todavía no se anotaron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía, aunque estaba previsto que fuera hasta septiembre.

Además, indicaron que los usuarios que no están inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía pertenecerán al nivel 1.

Con respecto a la electricidad, el gobierno afirmó que aproximadamente 5.9 millones de hogares sobre un total de 14,9 millones perderán el beneficio del subsidio. En cuanto al gas, que implementó sus medidas desde el 27 de septiembre únicamente para los usuarios del Nivel 1, debido a que el Gobierno todavía no publicó el cupo máximo de subsidios que tendrán los hogares de ingresos medios; se sabe que 4,1 millones de usuarios sobre un total de 9,7 millones dejarán de percibir la tarifa subsidiada.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Los nuevos cuadros tarifarios para los usuarios del Nivel 3 y los de ingresos medios de electricidad tendrán quita de subsidios y, por lo tanto, deberán pagar más, pero recién se aplicará a partir del 1° de octubre. Además, se emitió una resolución en la cual se especifica que todos los usuarios que no pidieron la asistencia estatal, serán parte del nivel de mayor ingreso.

En tanto, los inscriptos quedaron segmentados de la siguiente manera:

- 433.470 usuarios de Nivel 1 (ingresos altos, van perdiendo los subsidios gradualmente)

- 5.627.097 usuarios de Nivel 2 (ingresos bajos, mantienen los subsidios)

- 3.764.154 usuarios de Nivel 3 (ingresos medios, mantienen los subsidios)

En junio del corriente año se estableció la segmentación de subsidios por tres niveles de usuarios según sus ingresos. Las tres categorías son altos, medios y bajos. Sin embargo, en este entonces no estaba determinado en qué nivel se ubicarían a las personas u hogares que decidían voluntariamente no anotarse en el registro.

Es por esto, que el pasado 26 de septiembre se comunicó en el boletín oficial que el Nivel 1 equivale a los usuarios de mayores ingresos. Debido a que las subas de tarifas no se pueden aplicar de forma retroactiva, la decisión del Gobierno es que entonces se aplique a partir de octubre.

Flavia Royón, secretaría de energía.

Fuentes de la secretaria de energía, encabezada por Flavia Royón, hablaron con La Nación y expresaron: "Es la primera vez en la historia que se hace una segmentación. En un mes nada más. No se suspendió la segmentación".

Además, expresaron que si bien había normas previamente establecidas, la ley siempre está a favor de los derechos del usuario: "La lógica indica que aquel que no se anotaba en el RASE perdería el subsidio, pero no estaba escrito, y las leyes de defensa al consumidor establecen que, en caso de que no haya una norma especifica que diga eso, la ley está a favor de los derechos de los usuarios".