Tarifazo en telecomunicaciones: celulares, cable e internet aumentan en junio y julio

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) autorizó incrementos en las tarifas de telefonía fija, telefonía móvil, Internet y cable para los meses de junio y julio, con posibilidad de cerrar el año con nuevos incrementos.

Así, habrá una suba del 3% en el mes de junio y un 5% en el mes de julio de. Además, se estipuló una nueva revisión de tarifas para el 1° de diciembre, por lo que los precios de los servicios de julio estarán vigentes hasta el 30 de noviembre inclusive.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Desde el organismo advirtieron que "para los servicios de telefonía móvil, los aumentos autorizados desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2021 no podrán ser superiores al 23%".

No obstante, sostienen que "a partir de la revisión de diciembre de 2021, se elaborará una fórmula orientativa que contemplará precio justo, equitativo y razonable, que nunca podrá ser superior a las subas salariales y deberá encontrarse por debajo de las mismas. Únicamente se autorizarán incrementos en los valores de los meses de abril, agosto y diciembre de cada año".

"En abril de este año se notificó a las empresas prestadoras que no se habían autorizado incrementos para los meses de mayo y junio de 2021. Por consiguiente, cualquier aumento dispuesto unilateralmente por parte de ellas deberá ser refacturado en julio, con devolución de los importes más el interés punitorio correspondiente, y sin posibilidad de corte de los servicios a las y los clientes que no hayan abonado hasta tanto no se efectúe la refacturación", agregaron.

Días atrás, mientras tanto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) difundió la resolución general que oficializa el alza de 35,3% sobre las escalas de facturación y de las cuotas a pagar del Monotributo, la cual había sido votada en abril pasado por el Congreso. Los aumentos son retroactivos a enero pasado.

Los contribuyentes podrán consultar desde el martes en la página oficial del organismo la escala en la que fueron ubicados, según la información con la que cuenta la AFIP de las operaciones efectuadas hasta el 31 de diciembre del 2020.