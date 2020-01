Tarjeta negra para Álvarez Castillo: duro comunicado de Paula Cahen D’Anvers y la acusación de una periodista

Luego de la filtración de un video en el cual un helicóptero lanza un cerdo en la piscina de la casa de Federico Álvarez Castillo en Punta del Este, la empresa PCDA S.A., propietaria de la marca Paula Cahen D’Anvers (que el empresario textil co-fundó), publicó un comunicado al respecto.

La marca Paula Cahen D' Anvers se despega de Álvarez Castillo y le pega un palito. 😬 pic.twitter.com/JJ1F7uKqrR — Lucía Martínez (@martinezluciap) January 15, 2020

El texto "repudia fuertemente" el hecho y responsabiliza directamente a Álvarez Castillo. Además, remarca que el dueño de Etiqueta Negra "fue desvinculado de la marca Paula Cahen D’Anvers hace más de 20 años por numerosas irregularidades que generaron acciones legales en su contra, de allí que este hecho repudiable no nos sorprenda".

Álvarez Castillo y Cahen D'Anvers, quienes tuvieron una relación sentimental de más de 20 años y dos hijos, fundaron la marca juntos. Luego, la diseñadora la vendió al fondo de inversión Exxel.

La pareja se separó en el 2014 y Álvarez Castillo conoció a su actual mujer, la modelo Lara Bernasconi, con quien tuvo a Iñaki, de tres años. Su relación personal con Cahen D'Anvers sigue siendo cercana, de hecho la diseñadora es la encargada de la línea femenina de Etiqueta Negra.

¿Maltratador?

"Federico Álvarez Castillo es un maltratador", acusó por su parte la periodista Graciela Moreno, quien trabaja en BAE Negocios y Crónica TV, en Twitter. Allí relató que en los años '90 entrevistó al empresario para la revista Noticias.

"Cuando le pedí fotos, me las negó porque no era de Gente y me maltrató tanto que me fui llorando", reveló agregando que al conocer el hecho, su editoria María Eugenia Estenssoro decidió no publicar la nota.

Federico Álvarez Castillo es un maltratador. En los '90 lo entrevisté para @noticiasrevista por una polémica campaña de Mango. Cuando le pedí fotos, me las negó porque no era de Gente y me maltrató tanto que me fui llorando. Gracias a mi editora @estenssorome, la nota no salió pic.twitter.com/skHrGZ7fc1 — Graciela Moreno (@Gracielmoreno) January 15, 2020

"No me extraña que haya tirado un animal desde un helicóptero o que tenga amigos capaces de hacerlo. La filmación es desde su casa, la que ríe cuando ve al animal caer es su mujer, tampoco me extraña. Una buena persona no puede rodearse de esos seres, él sí", sentenció Moreno. "Nunca más volví a tener en frente a Federico Álvarez Castillo, juré no volver a entrevistarlo en mi vida. Es un ser muy violento que una sociedad frívola encubre hace años".