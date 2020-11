Taxistas reclaman contra Uber y reapareció Castells: amenazó con un acampe en la 9 de Julio

Trabajadores del Sindicato de Peones de Taxis volvieron a marchar frente al Obelisco y en distintos puntos de la Capital Federal para reclamar contra la posible regulación de empresas de transporte como UBER y otras compañías que operan bajo un sistema similar. A la protesta se plegó el histórico dirigente piquetero Raúl Castells, que bloqueó la 9 de Julio y reclamó el pago de una cuarta cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para paliar la crisis social que desató la pandemia de coronavirus.

La protesta de taxistas comenzó esta mañana y se concentró en distintos puntos de la Ciudad, principalmente en el centro porteño, frente al Obelisco, donde los trabajadores nucleados en el Sindicato de Peones de Taxis reclamó en contra de la regulación de UBER. La marcha además se hizo sentir en avenida San Juan y 9 de Julio, Paseo Colón y San Juan, Córdoba y Leandro N. Alem, Rivadavia y general Paz y San Juan y Boedo, entre otras esquinas y sitios neurálgicos de la Capital.

“Estamos continuando con nuestro plan de lucha contra estas aplicaciones piradas e ilegales, no de todas las aplicaciones, estamos en contra de las empresas que tienen aplicaciones piratas, las que vienen de afuera del país a sacarnos el trabajo y se llevan sus ganancias sin tributar en la Argentina”, señaló uno de los dirigentes del gremio de peonres de taxis, Jorge García.

García además señaló que las compañías como UBER realizan “una actividad en negro, no pagan impuestos y arriesgan la vida de choferes y de pasajeros porque no tienen ningún tipo de seguro para la vida”. “Para ellos, cualquiera puede manejar sin tener ninguna experiencia, obvio que es un pasaje más barato si no pagan los impuestos”, se quejó.

LA REAPARICIÓN DE CASTELLS

En este contexto, reapareció durante la mañana el histórico dirigente piquetero Raúl Castells, del Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad, que advirtió que montaría un acampe sobre la 9 de Julio para reclamar por el pago de una cuarta cuota del IFE y detalló el impacto de la crisis social y económica que se agudizó por la pandemia.

Castells anticipó que acamparía sobre el asfalto, aunque aclaró que dejaría pasar a las ambulancias. En declaraciones a Todo Noticias, el dirigente piquetero chaqueño sostuvo que faltan 45 días para la Navidad y “quitaron el IFE y suspendieron la entrega de alimentos para comedores comunitarios”.

En este sentido, aseguró que aumentará la pobreza por el impacto que provocó la pandemia de coronavirus en la Argentina y adelantó que si no es recibido por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, continuarán con el acampe sobre la avenida 9 de Julio.

“Le quitaron el IFE 9 millones de personas, no hay comida en las casas de media Argentina por lo menos. Once millones de personas, la cuarta parte de la Argentina, se alimenta en lugares comunitarios. Quitar los alimentos y el IFE… ¿qué quiere que hagamos el gobierno?”.

“El que quiera pasar a trabajar que pase, las ambulancias, el que sea esencial que pase también, el objetivo no es joderle la vida a los otros. Pero el Gobierno no tiene derecho a joderle la vida a 25 millones de personas. ¿Usted sabe que hay un 50 por ciento de pobreza, que el 63 por ciento de los chicos menores no tienen para comer? Yo vengo de Chaco, el grueso de las familias todo el mes se alimenta con guiso, la cena es mate o mate cocido”.