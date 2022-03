Taylor Hawkins: el detalle de la autopsia que podría determinar la causa de su inesperada muerte

El pasado 25 de mayo comenzaron a sonar los primeros rumores alarmantes. Tan solo unas pocas horas después se conoció formalmente que Taylor Hawkins, el baterista de la banda Foo Fighters, había sido encontrado muerto dentro de su cuarto.

Si bien aún está en investigación los motivos que pudieron haber provocado su repentino fallecimiento, en las últimas horas se conoció que los primeros resultados de la autopsia realizada al músico determinaron que tenía en su cuerpo aproximadamente 10 sustancias distintas, incluyendo antidepresivos y opioides, lo que pudo haber generado una falla cardíaca.

Sin embargo, eso no es todo. Hubo un detalle particular que a los peritos les llamó la atención y tiene que ver con el corazón de Hawkins. Según trascendió, este órgano tenía un tamaño anormal, basándose en lo que mide el de cualquier persona. De acuerdo a los informado, el corazón del baterista pesaba aproximadamente 600 gramos y tenía el doble del tamaño con respecto al de un adulto promedio.

Con esta información, surge la hipótesis de que el problema de salud haya venido por este lado, y no por una sobredosis o por la ingesta de alcohol. De hecho, tiempo atrás el artista ya había mencionado públicamente el infrecuente tamaño y peso de su corazón, e incluso había revelado que estaba controlado por un médico.

En una entrevista realizada por Brian Hiatt para la revista Rolling Stone en junio del año pasado, justamente el baterista comentó que se encontraba bien de salud y que su médico le había realizado una serie de estudios que habían dado muy bien.

"Así que sí, estoy sano. Estoy bien. Me acabo de enterar por mi médico, me hice todos los análisis de sangre y me revisaron todo el corazón y me dijo: 'Amigo, estás en una forma increíble. Tu corazón es grande, porque haces mucho ejercicio. Es como el corazón de un corredor'. Y eso está bien. Lo único es que dijo 'creo que tienes apnea del sueño' ", reveló.

Hasta ahora, lo que se supo es que el baterista se sintió mal mientras estaba alojado en el Hotel Casa Medina, y que así lo hizo saber al staff del establecimiento, aunque cuando llegaron los servicios médicos, encontraron a Hawkins muerto en su habitación.

Cuando se confirmó la noticia, la misma banda fue la encargada de hacer un descargo público para avisar lo sucedido. “Con el corazón roto estamos acá para comunicarles una noticia tristísima, debido a una situación médica de mucha gravedad: Foo Fighters no podrá presentarse esta noche y ha cancelado el resto de su gira suramericana, el festival sigue en pie … esta es una situación que se sale por completo de nuestras manos. Lo sentimos muchísimo y les pedimos mucha comprensión”, expresaron desde el Festival Estéreo Picnic.