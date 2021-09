¿Te sentís más cansado de lo habitual? La tarotista Natalia Di Capua nos explica cómo cuidarnos de la mala onda

Por Natalia Di Capua. Terapeuta holística alternativa, tarotista, númerologa y maestra de Reiki.

Hoy les quiero hablar sobre nuestro aura y la baja frecuencia que, si no la cuidamos, atrae “mala onda” y nos baja la energía. Entonces, ¿por qué es importante cuidarnos? Porque nuestra fuerza vital es utilizada como canal para tener salud, lo que nos permite desempañar nuestros quehaceres diarios y poder tener todos los logros que nos propongamos. Es sumamente importante para una debida protección energética tratar de estar en eje, y equilibrado para evitar de esta forma que se formen y mantengan estos agujeros por donde se disipa nuestra energía vital.

Muchas veces, nuestro sistema cuántico absorbe lo que sucede en el contexto y se deposita en nuestro cuerpo energético o etérico, que se encuentra alrededor de nuestro cuerpo físico. En este cuerpo energético se encuentra el aura energética. Esta se dispone en torno al cuerpo físico formando como un manto protector e impiden a los gérmenes patógenos y a los contaminantes penetrar en el cuerpo, y simultáneamente irradian un flujo constante de energía vital hacia el entorno.

Los pensamientos y emociones negativos, y una forma de vida que no esté en consonancia con las necesidades naturales de cuerpo (sobreesfuerzo, alimentación insana, abuso de alcohol, nicotina y drogas), pueden consumir la energía vital etérica, por lo que la irradiación energética natural perderá intensidad y vigor.

De esta forma, surgen zonas débiles en el aura que se sienten como agujeros o grietas, a través de los cuales pueden penetrar en el cuerpo las vibraciones negativas y las bacterias causantes de enfermedades. Además, la energía vital puede escapar de la zona no material a través de estas heridas. Si no hubiera un buen equilibrio, se manifiestan como “vampiros energéticos”. Estos generan dolores de cabeza, bostezos frecuentes, angustia sin razón, y sentirse sin energía para hacer actividades. Tengamos en cuenta que no siempre la única razón de esta fuga de energía y entrada de mala vibra la ocasionan otros, sino uno mismo.

¿Como podemos limpiar nuestra aura?

Meditación de limpieza con la llama violeta

Respiración consciente con intención

Reiki

Sahumados

Baños de descarga

Espero que les sirva toda esta información y sus días empiecen a Llenarse se luz