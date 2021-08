"Te voy a matar adelante de todos": buscó a su ex a la salida de la facultad y la atacó a golpes

El viernes por la noche una joven salteña fue atacada salvajemente por su ex novio cuando salía de la facultad, y aunque un peatón vio la situación y decidió intervenir para ayudarla, lo cierto es que el agresor se dio a la fuga, por lo que la propia víctima y su familia reclamaban pronta justicia.

El hecho ocurrió anhtes de las diez de la noche, cuando Roció salía de clases de un Instituto ubicado en pleno centro de Salta Capital y se dirigía a su casa. A pocas cuadras fue sorprendida por su ex novio, Mauricio Bonifacio. Al verla sola por la calle, el joven de 22 años la increpó y según contaron los testigos, la atacó con golpes de puño, patadas, e incluso la tiró al suelo para ahorcarla.

Afortunadamente, un hombre que pasaba por el lugar vio la violenta y brutal golpiza e intercedió. De hecho, le hizo frente a Bonifacio, y ante el escándalo que se generó, el violento se dio velozmente a la fuga.

La familia de Rocío se enteró de lo que sucedió recién cuando la joven fue trasladada por una ambulancia del Samec al hospital, donde el fin de semana quedó internada en observación. El acusado se encuentra prófugo, por lo que desde el entorno de la víctima decidieron hacer público el episodio a través de las redes.

"No es la primera vez que Rocío sufre esta violencia por parte de Mauricio. En todas las oportunidades se realizó las correspondientes denuncias policiales, todas con pruebas de amenazas de muerte, capturas de pantallas de mensajes, pero la Fiscalía siempre terminaba citando a Rocío y todo queda en nada", aseguraron desde su entorno. De hecho, adjuntaron varias capturas de mensajes en lo que el agresor amenaza a la víctima con "matarla adelante de todos", para que "aprendan a respetarlo".

La joven es auxiliar maestra jardinera y tiene dos pequeños hijos junto al acusado. Según ella misma relató, estuvo internada tras la salvaje golpiza y esta vez, con todo el temor que le ocasionó el casi perder la vida, decidió contar públicamente a través de sus redes sociales lo que padece desde hace cuatro años.

"Estoy pasando una situación muy fea. Hace cuatro años me separé de una porquería que siempre me golpeaba. Solo era un mantenido. Yo en ese momento cobraba la asignación por embarazo porque estaba embarazada de mi hijo y él se gastaba toda esa plata. A veces no teníamos para comer. Él siempre me quitaba todo", sostuvo al principio de su posteo.

Según relató la chica, estuvo a punto de perder a sus hijos durante la gestación a causa de sus maltratos. "En mis dos embarazos estuve a punto de perder mis dos hijos por los golpes que él me generaba. Era lo peor lo que me hacía. Yo logré separarme y me vine a mis padres donde acá siempre me apoyaron", agregó.

Finalmente, les pidió disculpas a los chicos y les dejó un terrible mensaje. "Perdón mis amores por todo esto. Si un día ya no estoy, mami los ama con su vida. Son mi mayor alegría mis dos hombrecitos. Los amo tanto que no quiero que jamás les pase nada a ustedes. Perdón por haberles puesto una familia así enferma, que nos está haciendo sufrir mucho, que solo nos quiere hacer daño, no tienen corazón. Los amo mis bebés", cerró.