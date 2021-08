"Te voy a matar": la cruda reacción de Chano tras recibir el disparo

Si bien Santiago "Chano" Charpentier se encuentra mucho mejor de salud, lo cierto es que el músico continúa internado en plena recuperación. A la par, la causa que investiga lo que pasó avanza, y por eso el policía que le disparó, Facundo Nahuel Amendolara, ya fue imputado.

Desde el inicio de la causa fue mucho el material que trascendió, y en las últimas horas aparecieron unos videos de la Policía, donde se ve el arma 9 milímetros con la que el oficial disparó y la vaina servida.

En los videos aparecen los profesionales de la Polícía científica, y también se ve el cargador del arma y el resto de los proyectiles que estaban sin usar.

Las filmaciones fueron hechas en la vivienda de Chano en un barrio cerrado de Exaltación de la Cruz, donde ocurrió el supuesto brote psicótico del músico y el enfrentamiento con su psquiatra, familiares y la policía.

Además de estas grabaciones, también trascendió, según la declración de la oficial Vanesa Flores ante el fiscal Martín Zocca, cómo fue el momento en que Amendolara le disparó al músico.

Según la policía, ella, Amendolara y el oficial Mariano Giaccio llegaron al barrio cerrado después de que Gonzalo Caligiuri, un psiquiatra de la empresa de medicina prepaga OSDE, le pidiera a la guardia de seguridad que convocara a la policía porque el músico estaba alterado y violento.

En base a este relato, los uniformados pudieron hablar por teléfono con Moreno Charpentier, oportunidad en la que el cantante les pidió que se fueran de su casa. Después, Chano fue hasta la puerta de la vivienda y gritó que se fuera todos porque no tenían una orden (judicial) para ingresar en el domicilio y amenazó con ”matar a todos”.

Ante el peligro, la madre del cantante les pidió a los oficiales que hicieran algo y que ingresaran a la casa del modo que fuera. En ese entonces llegó una ambulancia de apoyo que había solicitado el médico psiquiatra.

Después, según la declaración de Flores, a la que tuvo acceso La Nación, ella, sus compañeros, la madre de Chano, Caligiuri y el chofer de la primera ambulancia, Héctor Pain, ingresaron en el terreno de la propiedad del músico.

“En un momento, Chano se acercó a la puerta y lo vio a Amendolara. Con la cuchilla en la mano se fue corriendo hacia él al grito de ´te voy a matar´. Amendolara retrocedía sin dejar de mirar a Chano y le pedía que tirara el cuchillo. Con el arma reglamentaria en la mano, a una distancia de un metro y medio o dos metros, disparó. Chano, aún caído en el piso, seguía agresivo y gritaba: 'Te voy a matar. ¿Por qué me disparaste? No me toques, me duele la espalda", afirmó Flores.

Tras el hecho, Amendolara, de 27 años, quedó imputado por el delito de lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial, que tiene prevista una de pena entre tres y 15 años de prisión.