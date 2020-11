Temporada de verano: qué requisitos pedirán las provincias para su ingreso

Los destinos turísticos de la Argentina se preparan para una temporada de vacaciones que será atípica debido a las restricciones vigentes por la pandemia de coronavirus, aunque, con cambios y ciertos cuidados, durante los próximos meses se podrá viajar dentro del país para tomarse unos días de descanso.

Aún así, la mayoría de los turistas tienen muchas dudas acerca de qué requisitos deberán presentar a la hora de entrar a otras localidades y provincias, sobre todo, en lo que respecta a la necesidad de contar con un test negativo de PCR.

Las provincias donde se concentra el 90% del turismo no pedirán test PCR.

Ante esta situación, en las últimas horas desde el Gobierno anunciaron que Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Mendoza, Salta, Jujuy, Neuquén, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Tucumán y Chubut, las provincias que concentran el 90 por ciento del turismo en verano, no exigirán una prueba PCR negativa, así como tampoco pedirán realizar cuarentena al entrar.

La decisión fue resulta por los gobernadores en acuerdo con el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, después de que surgieran muchas dudas respecto a la manera en que había que viajar.

Además, se estableció que no habrá requisitos sanitarios de ningún tipo para circular por esas provincias, por lo que, aquellos turistas que visiten la playa, las sierras, o los ríos de estos distritos no tendrán que realizarse un hisopado que asegure que no están contagiados de coronavirus, ni tampoco tendrán que contar con un seguro de viaje.

Varias provincias tampoco pedirán certificado de circulación.

Si bien en la Ciudad de Buenos Aires, Misiones y Formosa hoy es necesario un test PCR negativo para poder ingresar como turista, desde el Ministerio de Turismo adelantaron que se está evaluando retirar ese requisito para antes del 1° de enero.

De igual modo, se definió que será opcional en la mayoría de las provincias el registro Vacacionar, una página que tiene como objetivo controlar el flujo turístico y que en un principio se especuló que podría ser obligatorio. En algunos distritos, como Buenos Aires y Córdoba, sí será obligatorio.

Con estas medidas. el Gobierno Nacional apuesta a la recuperación del sector, uno de los más castigados por la pandemia, que está prácticamente paralizado desde hace ocho meses.

Para evitar el colapso del sistema de salud en las ciudades turísticas, el Gobierno de Alberto Fernández se encuentra en la plena construcción de 19 módulos sanitarios para reforzar la infraestructura hospitalaria de las 10 provincias que más turistas reciben en temporada.

El Gobierno instalará nuevos módulos sanitarios.

Los mismos estarán ubicados en Mar del Plata, Villa Gesell, San Bernardo del Tuyú, Necochea, Monte Hermoso, Mina Clavero, Santa Rosa de Calamuchita, Valle de Punilla, Colón, la Quebrada de Humahuaca, Cafayate, San Rafael, Tunuyán, Puerto Iguazú, Puerto Madryn, Bariloche, Las Grutas, Ushuaia y San Martín de los Andes. Además, en estas ciudades se reforzará el Plan Detectar en enero y febrero.

En medio de este contexto previo al inicio de las vacaciones, desde el Gobierno anunciaron que más de 200 mil personas ya compraron productos turísticos para 2021 y obtuvieron la devolución del 50% en crédito para consumo en el sector, mediante el programa oficial PreViaje que está vigente desde hace 40 días.

El gasto de estos turistas superó los 3.700 millones de pesos y, en consecuencia, se generaron más de $1850 millones para que los y las turistas utilicen durante todo 2021 en el rubro turístico, señalan desde el Ministerio de Turismo.

La temporada de verano empieza en diciembre.

Turismo internacional

Desde hace ya algunas semanas, el Gobierno permitió el retorno de la actividad turística internacional en el país, con el permiso estricto del ingreso de viajeros de los países limítrofes.

Sin embargo, ahora se analiza la posibilidad de que entren a la Argentina turistas de otras naciones, y según estudian desde el Ministerio de Turismo, la idea es que en una primera etapa puedan viajar personas de otros países de la región más allá de los limítrofes, luego Estados Unidos y finalmente Europa, en una segunda etapa.

La medida todavía no está oficializada, aunque se prevé su anuncio la semana que viene, cuando se comunique la extensión del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO)