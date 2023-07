"Tenemos derecho a saber qué pasó con Abi": tenía 9 años, los médicos le dieron la espalda y murió

El jueves 6 de julio, Abigail iba por última vez al colegio antes de las vacaciones de invierno. Aquel día, su aula había organizado una merienda para festejar. Al salir, le manifestó a su papá que le dolía la panza. Habían pasado muchas horas, pero el dolor no daba tregua. Ya era de noche y su mamá pasó a buscarla a la casa de su padre y Abi volvió a decirle que le dolía el estómago.

“Le di ibuprofeno y nos acostamos a dormir. En un momento ella me despierta y me dice que no se podía levantar porque le dolía mucho el cuello. Me vuelve a decir que le dolía la panza y tampoco se podía mover de la cama por el dolor. Me pareció muy raro porque eso nunca nos pasó”, aseguró Mara, la mamá de Abigail, a BigBang.

Al otro día era sábado y alrededor de las 11 de la mañana, los dolores eran constantes y molestos para la nena de tan sólo 9 años. De hecho, a los padecimientos de la menor se les sumó el dolor de cuerpo. “Me dijo ‘mamá quiero ir al baño, pero no puedo levantarme’, ahí me dice que le dolían las piernas, los brazos y si caminaba se mareaba. Ahí decidimos ir a la Clínica Parque Universitario”, manifestó.

En la clínica no había pediatra, así que la atendió un médico clínico. Cuando llegaron al lugar, la madre comenzó explicando los síntomas de Abigail. Por este motivo, el profesional de la salid le revisó la panza y le dio como diagnóstico que tenía el estómago inflamado. “Me recomendó una dieta, factor ag y para el dolor de cuello me dijo que le haga masajes porque tenía contractura y para el dolor de cuerpo me dice que es parte del cuadro”, recordó la mujer.

“Desde un primer momento nunca le realizaron ningún tipo de atención primaria, como controlar con el estetoscopio, ponerle un oxímetro, hacerle un análisis, solo fue atención visual y de palabra”, aclaró el papá de la menor, Cristian Lucero. Con ese diagnóstico, Abigail volvió a su casa, “pero seguía igual e ingería muy poca comida”.

Mara, mientras trabajaba, estaba expectante al teléfono, esperando algún llamado de su mamá (la abuela de la nena) para saber cómo seguía Abi. Conforme pasaron las horas, el celular sonó. “Mi mamá me llamó y me dijo que mi hija tenía en la planta del pie puntitos rojos, como ronchas, que le picaban mucho”, dijo y a los 10 minutos la pequeña comenzó a llorar del dolor porque las manchas comenzaron a estar en todo su cuerpo, menos en la cara.

Debido a este nuevo síntoma, Mara decidió volver a llevar a su hija al médico, pero esta vez a otro sanatorio privado, al Cimyn. “Ahora ya eran muchos dolores, mi desesperación era otra y me dijeron que no la podían atender urgente si no era tan grave”, explicó y de nuevo la historia se volvió a repetir.

“Le explico todo de nuevo al médico y le toca la panza, pero nuevamente fue la misma atención del otro médico, solo visual. Me dijo que era porque tenía el estómago inflamado, nunca le revisó las ronchas, me dijo que capaz era por una intoxicación del estómago y le sumó otro remedio para las manchas rojas”, indicó Mara.

No conforme con el “diagnostico” volvió a consultar por la situación anémica de Abi y le ofreció al doctor pagar lo necesario para que su pequeña se quede en observación para que le realicen diversos estudios y así llegar al origen del malestar. Pero el médico sólo le respondió: “No, no me diga como hacer mi trabajo. Su hija está bien”.

El médico “de mala manera”, le revisó la garganta a Abigail y le dijo a la mamá que “estaba incubando una gripe”. La madre y la pequeña volvieron a su casa, de nuevo, con un diagnóstico a medias. “Abi no era una nena que se enfermara. El lunes ella amaneció muy buena, me pidió el desayuno, almorzó, merendó y cenó. Incluso se sentó a pintar. Era un panorama completamente distinto al domingo”, contó Mara a este sitio, pero el cuadro volvió y el martes la situación era distinta.

Un desenlace inexplicable

“Se despertó con mucho frío, le ofrecí bañarse con agua caliente, se bañó, estaba un poco débil y le preparé un té. Mientras le secaba el pelo, a ella se le cae la taza de las manos, cuando miro las tenía moradas. Ahí supe que algo no estaba bien, llamé a un remis y nos fuimos”, recordó Mara, al tiempo que contó que en el camino tranquilizaba a Abigail para que no se asustara. Cuando llegaron al sanatorio, de un minuto a otro, todo fue desesperación. Al llegar, Abi comenzó a gritar que no podía respirar. El médico de guardia tardó en venir y “tres enfermeras que estaban ahí, dijeron que no la podían tocar hasta que no dé la orden el médico de turno”.

“Cuando llega el médico, le levanta la remera y las manchas rojas ahora eran moradas y grandes. Ella seguía gritando que no podía respirar. En un momento el médico desaparece, mientras mi hija se quedó con las enfermeras. A los minutos vuelve el señor y me dice que él no se iba a hacer cargo y que lo haría el de pediatría porque el cuadro de mi hija era grave”, explicó. En ese momento, el profesional le pide a las enfermeras que le pongan oxígeno en intravenosa.

“Ninguna de las tres pudo ponerle la intravenosa. Se gritaban entre ellas que no podían y que no se animaban mientras le pedían ayuda a los otros enfermeros. La pincharon entera. De hecho, mi hija cuando sube a terapia no lo tenía. En un momento le toman el pulso a mi hija y empiezan a gritar que se estaba disminuyendo”, rememoró la mamá de Abigail.

La pequeña fue trasladada a terapia intensiva, pasó en camilla por el pasillo al paso rápido de los enfermeros. Esa fue la última vez que su papá y su mamá vieron con vida a Abi. A los 30 minutos, el médico dijo que había fallecido por un paro cardiorespiratorio. Sin embargo, en el acta de defunción la niña falleció por “neumonía”, cuando al momento de morir el profesional le dijo que fue a causa de un virus que afectó al estómago. La familia accionó de forma penal contra las dos clínicas y pedirán otra autopsia. “Solo pedimos justicia, hay muchos casos de mala praxis y la mala atención de los dos lugares. Tenemos derecho, como padres, de saber qué pasó con Abi”, sentenció Mara.