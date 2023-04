“Tengo 40 puntos en la cara y la nariz fracturada": el feroz choque de Kaleb Di Masi contra un patrullero

El cantante de música urbana, Kaleb Di Masi, protagonizó un brutal accidente con su vehículo sobre la Autopista del Oeste. El compositor chocó contra un patrullero en la zona de Moreno, fue reconocido por una chica que pasó y filmó los autos chocados.

El suceso fue el fin de semana pasado en la autopista, en dirección a Luján. Según los primeros reportes, el vehículo del cantante chocó por detrás de un patrullero que circulaba por la autovía. También se vio involucrado otro auto. Aún se investiga en qué condiciones estaba el cantante al momento del hecho, entre las hipótesis se baraja que estaba corriendo una picada. Lo primero que se desprende es que el auto del músico venía a alta velocidad. Lo cierto es que el cantante de cumbia 420 se expresó por primera vez por sus redes sociales y escribió: "Buenos días mi gente. Como ya mucha gente sabrá tuve un accidente del cual salí vivo de milagro. Gracias a Dios que me dio una oportunidad más"

Respecto a su salud explicó: “Ayer tuve una operación y hoy ya estoy estable con 40 puntos en la cara y la nariz partida. Estoy internado en la Modelo de Morón hasta que me den el alta. Les pido que se queden tranquilos que lo peor que podría haber pasado, no pasó”. El cantante aprovechó su posteo para concientizar sobre el uso de vehículos: “Les pido mucho que se cuiden y tomen esto como ejemplo para andar más seguros. Me salvó el cinto de seguridad, usalo siempre”.

No es la primera vez que Di Masi protagoniza un hecho de estas características, en julio del año pasado el cantante había sido detenido en Lanús con 34 gramos de marihuana en su vehículo, por lo que estuvo detenido por varias horas. Tras un show en el Club Leloir, el músico, junto a otras tres personas, fue demorado por un control policial en el que los efectivos encontraron droga.

“La gente de los medios empezó a decir que yo era transa, lo cual me pareció muy nefasto, estúpido, por que no necesito ser transa, puedo mantenerme bien con lo que gano gracias a mi música, no soy millonario pero estoy bien”, se descargó luego Y se disculpó con sus seguidores: "No estoy contento con lo que pasó. Yo voy a seguir haciendo música, más firme que nunca así que nada, calculo que este viernes saco tema porque tenía pensado eso. Y quédense tranquilos que ya no estoy preso".