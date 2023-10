“Tengo amigos secuestrados en Gaza”: la angustiante revelación de Moldavsky

Tras el registro sorpresivo de los ataques por parte de Hamás desde la Franja de Gaza hacia Israel, la comunidad judía de todo el mundo se vio absolutamente consternada y preocupada por la situación del país. Desde niños secuestrados hasta familias enteras en estado de alerta generaron que, por ejemplo, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentaron comunicados convocando a los ciudadanos a pedir por el fin del conflicto.

Entre quienes participan activamente de ambas asociaciones, se encuentra el actor y humorista Roberto Moldavsky, quien vivió en Israel y tiene familia allí, y quién es activamente practicante del judaísmo y con una postura muy marcada del ataque de Hamás, ya que se vio directamente afectado.

En diálogo con C5N, Moldavsky contó que está preocupado por su hermana y su sobrina, ya que si bien no sufrieron consecuencia directa, están permanentemente en estado de alerta. “Ellas no están en la zona de conflicto, pero sí tengo una amiga que murió junto con su marido cuando trataban de esconderse en el refugio”, detalló.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En este mismo sentido, el presentador de televisión aseguró que la situación en Israel es realmente crítica: “No solo eso, también tengo amigos secuestrados, suponemos, en la Franja de Gaza. Es muy preocupante”, se lamentó.

Moldavsky explicó que, al haber vivido durante 10 años en Israel y tener afectos allí, no es ajeno a todo lo que sucede y que hasta tiene una postura marcada que genera que hasta la propia comunidad judía repudie su pensamiento. “Yo creo que se ha roto un paradigma porque mucha gente me dice ‘No estás denunciando cuántas veces Israel bombardea Gaza’, pero esto no es una competencia de sí dijiste algo o no. Lo que hizo Hamás esta vez, pertenece a otra liga de juego”. sentenció el actor.

“Nosotros creíamos (que lo de Hamás) era una declaración teórica y política. Sabemos que es un movimiento religioso, no político, es un movimiento fundamentalista que va por los judíos… lo que no imaginábamos es lo que está pasando”, dijo el humorista con tono severo y de preocupación, al tiempo que explicó que está de acuerdo con una resolución pacífica con los palestinos

Al ser consultado por una posible salida política del conflicto entre Israel y Palestina, el conductor respondió que si la hay, pero que nadie está interesado en que aparezca. “De ninguna forma es comparable lo que pasó este fin de semana con el conflicto árabe-israelí”, sentenció, finalmente.

Tras el conflicto, Israel prepara hospitales para atender a los heridos

Ante una posible escalada de la situación de seguridad, los funcionarios de seguridad, preparan centros médicos de campaña para facilitar las tareas de los médicos y enfermeros para atender a los heridos. “El Ministerio de Sanidad está facilitando el traslado de pacientes de los hospitales del norte del país a los hospitales del centro del país", dijo la portavoz del Ministerio de Sanidad, Shira Solomon, en un comunicado.

Aunque Israel había difundido que Hamás atacó y grabó la violencia ejercida a menores de edad y bebés, la misma agrupación desmintió las "falsas" informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre estos hechos perpetrados durante el ataque activo al país.