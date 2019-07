Tenía 33 años y murió durante una operación en las mamas: ¿qué pasó?

Sol Arbach, una joven de 33 años oriunda de la ciudad cordobesa de Alta Gracia, murió el viernes pasado luego de someterse a una cirugía para corregir una de sus prótesis mamarias. La intervención tuvo lugar en una clínica estética privada de la capital de Córdoba.

El caso está siendo investigado de oficio por la fiscal Jorgelina Gutiez, quien ordenó el allanamiento del nosocomio el sábado. Aún no se practicó la autopsia ni hay imputados, y la causa está caratulada como "muerte de etiología dudosa".

Lucas de Olmos, abogado del médico que intervino a Arbach, dialogó con radio Mitre asegurando que el fallecimiento tuvo que ver con una falla mecánica del respirador durante la intervención pero no fue "no producto de la práctica en sí". Aún no trascendieron los nombres del esteticista que practicó la operación ni del anestesista.

"No entendemos por qué se complicó"

"No tenemos información que nos diga qué sucedió porque está todo en proceso judicial", señaló Franco Castaño, pareja de la joven fallecida, a Canal Doce de Córdoba. "La cuestión es tratar de que este tipo de incidentes no vuelvan a suceder porque esto fue una intervención quirúrgica de un grado de riesgo leve y no entendemos por qué se complicó de esa manera la situación. Esperamos que otras personas no pasen por lo mismo. Le pusieron anestesia general y esas clínicas no sé si están preparadas para superar estas situaciones de riesgo".

Castaño expresó que la clínica "es de renombre" y apuntó a los "descuidos" del personal que operó a Arbach. "Sol tuvo un neumotórax. Hubo en el medio no se sabe si fue un paro o qué, lo cual la dejó sin oxígeno por segundos y eso generó la hipoxia", explicó.

"Estas prácticas debemos tratar de que se realicen en sanatorios o clínicas que tengan la capacidad de sobrepasar cualquier inconveniente. Sol le consultó al médico operarse en el Sanatorio Allende y él le dijo que no".