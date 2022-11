Tenía 4 años, fue la cara de la campaña de vacunación y murió por la desidia de los médicos

Una nueva tragedia demuestra las fallas en el sistema de atención de salud pública en la provincia de Buenos Aires. Santino Godoy Blanco, de tan solo cuatro años, perdió la vida en la noche del jueves 3 de noviembre en el Hospital Larcade de San Miguel, después de haber acudido tres veces con su madre al mismo centro de salud y que le hayan dado un diagnóstico diferente cada vez que un médico lo revisó.

La mamá, Agustina Blanco, dio detalles en el programa Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre) y contó que en la madrugada del miércoles 2, su hijo tenía fiebre, le habían dado ibuprofeno, lo bañaba, pero no cesaba. Luego lo llevó al hospital donde lo atendió una enfermera. Relató que estuvo dos horas esperando hasta que le bajara la fiebre. Después, le diagnosticaron un “cuadro viral de laringitis" por el que tenían que darle "corticoides y nebulizaciones”. Volvieron a casa y el niño empezó a vomitar. Luego, le dieron "dipirona y reliveran", pero como no mejoraba, y a las 17 del mismo día volvió porque su hijo no hacía pis. “Estaba débil, no comía y lo sabían todos”, contó desahuciada.

La doctora que lo atendió, creyó que era un “broncoespasmo” y precisaron que Santino “necesitaba oxígeno". Sin embargo, la madre señaló que acudieron con tres saturometros y ninguno funcionaba. En ese momento, ya estaba más frío y, si bien trataron de reanimarlo durante una hora y media, no se pudo salvar. La autopsia reveló que Santino falleció a causa de una neumonía bilateral. Blanco aseguró entre lágrimas: "No voy a parar hasta que saquen a los médicos que atendieron a mi hijo".

La mamá del niño, en declaraciones publicadas por LaNoticia1.com, dijo que tuvieron que hacer una denuncia en la comisaría Primera de San Miguel porque hasta ese momento “no querían hacerle autopsia”. “Todo el proceso se demoró porque hicieron absolutamente todo mal. Este domingo terminó el velatorio y hoy vamos a ir al cementerio”, explicó el lunes.

Ayer se realizó una protesta y pedido de justicia en las puertas del hospital municipal. Además, no se dictaron clases por duelo en el Jardín De Infantes N° 911 “Maria E. Walsh” de Bella Vista, lugar donde asistía el niño.

El niño de la campaña nacional de vacunación

Santino había sido una de las caras de una campaña audiovisual que el Ministerio de Salud de la Nación había realizado para alentar a la vacunación infantil contra sarampión, rubéola, paperas y polio.

La publicidad contemplaba los días entre el 1º de octubre y el 13 de noviembre, por lo que la familia solicitó al ministerio que se retire la campaña de las pantallas lo antes posible. En tanto, la madre del niño aseguró que ya realizó una denuncia penal contra los médicos que atendieron a su hijo. La causa quedó en manos del fiscal Rubén Moreno.