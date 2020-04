Tenía Alzheimer, pero estaba bien de salud antes del contagio: murió el tercer residente del geriátrico de Belgrano y van contra los dueños

Se confirmó en horas de la madrugada la muerte de otro de los residentes del geriátrico de Belgrano R clausurado tras un brote interno de coronavirus, que dejó un saldo de al menos 23 contagios directos. Se trata de un hombre de 87 años que sufría Alzheimer, pero se encontraba bien de salud antes del contagio de Covid-19. En total, ya se constataron tres muertes y avanza la causa penal contra los dueños del lugar.

"Uno de mis asistidos falleció hace minutos", confirmó el abogado Ignacio Trimarco, quien representa a varias de las familias de los infectados. Habían pasado minutos de la medianoche del miércoles y se encontraba en vivo, dando una entrevista a la señal de noticias TN. "Su estado de salud era bueno, pero este virus acabó con su vida casi inmediatamente", denunció.

En total, ya son tres las muertes confirmadas a una semana del allanamiento: Angélica González, de 89 años; y una mujer identificada como Esther, de 92. "En principio, la figura era abandono de persona; pero al haber tres fallecidos es abandono de persona, seguido de muerte. Es un delito que implica una pena de hasta 15 años de prisión. Por eso solicitamos la detención de las autoridades del geriátrico, como la de la directora médica (Carla Raffo). Esto es consecuencia del abandono que dejaron".

El pedido de detención fue realizado días atrás, cuando se confirmó la primera muerte. "Lamentablemente, hasta el día de la fecha esto no se ha resuelto por parte de la Fiscalía", reconoció el letrado, al tiempo que sostuvo que el traslado de los pacientes sólo fue posible tras la llegada de la prensa: "La semana pasada, gracias a que fueron los medios e hicieron visibles las atrocidades que pasaban ahí, intervinieron las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, sacaron a los residentes y los derivaron a los hospitales".

"Esto fue puesto en conocimiento de los familiares la semana anterior", señaló, en alusión al correo electrónico que enviaron los dueños, en el que les solicitaron a las familias el retiro de los residentes, luego de que se confirmara el primer caso positivo en el lugar. "O sea, los dejaron librados a su suerte, al cuidado de un chico que hacía las veces de electricista. No tenían personal médico, no estaban las autoridades, no cumplieron con los protocolos y no agotaron los medios que tenían a su alcance para cuidar la vida de sus residentes".

Clausurado y a la espera del avance judicial