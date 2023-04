Tensión en LN+: Canosa, Di Marco y el ultimátum de las seis de la tarde por el ataque a Florencia Kirchner

Tensión en LN+. A la fuerte interna que se desató entre los trabajadores el canal de noticias por el repudiable ataque de Viviana Canosa y Laura Di Marco a Florencia Kirchner por su estado de salud, en las últimas horas se sumó presentación judicial que la hija de la vicepresidenta envió el viernes por la tarde y en el que exige que ambas comunicadoras pidan disculpas y convocen a un profesional de la salud para desarticular la violenta fake news que salió en vivo el jueves por la pantalla del canal.

Canosa y Di Marco tienen hasta las seis de la tarde de hoy para cumplir con el requerimiento. En caso de no hacerlo, Gregorio Dalbón -abogado de Florencia Kirchner- avanzará con una segunda presentación judicial. "Es importante que la sociedad entienda que nosotros pedimos la rectificación antes de iniciarles el juicio porque somos diferentes a ellos. Se pudieron haber equivocado, pudieron haber reflexionado", destacó el letrado en diálogo con Radio 10.

"No estamos hablando de un pedido de disculpas por una serie de Netflix (en alusión al intento de Di Marco de justificar su falta de rigurosidad periodística al comparar la situación con un capítulo de Borgen), no es un perdón porque 'ha tenido repercusión' lo que dijo; es un perdón verdadero no sólo a Florencia Kirchner y a la vicepresidenta, sino también a toda la sociedad y a todas las personas que padecen anorexia o cualquier trastorno de la alimentación, porque es gravísimo. La Organización Mundial de la Salud dice que, valga la redundancia, la salud es un derecho humano. Los derechos humanos en democracia no se violan, se violan en dictaduras", sumó.

Dalbón hizo directa alusión al tweet en el que Di Marco citó una de las líneas argumentales de la serie política Borgen, en donde precisamente se expone cómo los medios de comunicación logran sacar del poder a la primer ministro luego de extorsionarla con imágenes de su hija internada en una clínica de salud mental.

"¿Viste la última temporada de Borgen? El periodismo danés se ocupa de la salud de la hija de la Primera Ministra porque es de interés público. Cuando dirigís un país, aceptás que tu vida y la de tu familia queda sometida al escrutinio público. Así funciona acá y en Dinamarca", disparó carente de argumentos válidos la periodista de LN+.

Luego, Di Marco difundió otro comunicado en el que sostuvo: "Atendiendo la repercusión que tuvo mi participación en el programa de Viviana Canosa en LN+ el último jueves y después de analizar todos los costados del tema, pido disculpas si herí o lastimé a la vicepresidenta y a su familia con la información que ofrecí sobre el estado de salud de su hija".

"No es así como se rectifica una información falsa, falaz y mentirosa. Dijeron que la madre, por Cristina Fernández de Kirchner, es culpable de la enfermedad de su hija. Eso es mentira. Ahí tenemos una doctrina de la corte que va apuntar a un futuro juicio en el caso de que no rectifiquen", indicó el abogado.

"En relación a Florencia, está enferma. La enfermaron. Es verdad que está enferma. Ahora, ¿diagnosticarla? No tienen ni idea de lo que tiene. Nosotros le pedimos que rectifiquen cada palabra, disponiendo del mismo tiempo utilizado; y que inviten a algún profesional para que explique y no para que estas dos señoras puedan hablar sueltas de cuerpo diciendo que es por falta de lactancia. Culpan a la madre, a la 'no madre'. Y terminan diciendo que el kirchnerismo es 'psicopático'. Todos podemos discutir las ideas políticas y estar o no de acuerdo, pero, ¿es necesario ser tan cruel? ¿Qué te pasó en la vida para ser tan cruel con una chica que está enferma precisamente porque desde los más altos estrados la están enfermando?".

El pedido concreto de la defensa de Florencia Kirchner es que la señal de noticias dedique el mismo tiempo y el mismo espacio al tema; al tiempo que solicita que la información vinculada a la agenda de salud sea tratada por un experto en la materia.

"A las seis de la tarde les vence el plazo para rectificar a la misma hora, en el mismo tiempo y con profesionales que puedan explicarle a la sociedad lo que es el padecimiento de una anorexia nerviosa y las consecuencias, así como las multicausales de la misma", indicó el abogado.

Durante la entrevista, Dalbón también se refirió a la hija de Florencia, Helena; quien con siete años ya está expuesta a las repercusiones de los ataques mediáticos. "Ya escucha, ya mira, ya ve que le dijeron a la madre cualquier cosa; que utilizaron una foto atemporal, utilizando el cuerpo de una mujer para tratar de estigmatizarla. Se han pasado todos los límites, ya no es una cuestión periodística o de interés público la salud de Florencia. Es una forma de inocular odio a través de una enfermedad, que puede o no padecerla Florencia, pero que la padecen millones de personas en la Argentina".