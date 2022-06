Terrible golpiza al hijo de Valeria Mazza: lo acusaron de "tincho" y le rompieron la mandíbula

Uno de los hijos de Valeria Mazza fue brutalmente golpeado este fin de semana a la salida de un boliche en Rosario y como consecuencia de la agresión debió ser internado en un centro de salud donde espera que lo operan tras sufrir una fractura de mandíbula.

Tiziano Gravier estaba junto a su familia en Santa Fe, ya que había viajado a la provincia para celebrar el cumpleaños de su abuela. Lo que se sabe es que tras el encuentro familiar, decidió ir hasta la puerta del boliche ubicado entre las calles Brown y Francia para ver a unas amigas que estaban en ese lugar, pero cuando se retiraba fue agredido por dos jóvenes que casi sin mediar palabra lo golpearon salvajemente en la cara.

El abogado del joven, Germán Pugnaloni, explicó a los medios de comunicación que Tiziano primero estuvo 24 horas internado en el Sanatorio Británico y que luego fue trasladado al Hospital Austral en Buenos Aires, donde espera que lo operen de la mandíbula.

"Tiziano fue hasta la puerta de esta disco a buscar a unas amigas, a unas chicas que conocía de Buenos Aires y como ahora habían coincidido todos en Rosario concretaron este encuentro. Se estaban retirando y estas personas les dijeron algo, que es gravísimo, tristísimo, le dijeron ‘tincho’, que es algo que hoy se utiliza en la jerga para estigmatizar a un chico de clase media y media-alta. Aparentemente lo han escuchado hablar, tal vez con un tono que no es frecuente para la ciudad de Rosario, y por ese solo hecho lo agredieron y le dieron esos dos golpes de puño que tuvieron esta terrible consecuencia", añadió el letrado.

Es que las imágenes del momento de la agresión quedaron capturadas en las cámaras de seguridad y ya están a disposición de la Justicia. Hasta ayer a la noche los implicados en el ataque estaban prófugos y no habían sido identificados. La causa quedó en manos del fiscal de flagrancia en turno Pablo Lanza, y Pugnaloni ya adelantó que no descartan presentarse como querellantes, ya que lo ocurrido no es un hecho más.

El abogado además comentó que tras la golpiza, las amigas de Tiziano salieron corriendo a pedir ayuda a un móvil policial que estaba parado en la puerta del boliche, pero que nadie hizo nada.

Gravier tiene 20 años y representa a la Argentina en el deporte de esquí alpino. De hecho, en los próximos días debía viajar a Europa para una nueva competencia, cosa que no podrá hacer porque luego de ser operado tendrá que dedicarse por completo a su recuperación.