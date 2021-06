Test de anticuerpos: por qué los vacunados no deberían hacérselo y los probables falsos resultados

Aunque muchos argentinos están hoy preocupados porque todavía no recibieron el turno para vacunarse, o incluso solo tienen una dosis y esperan la segunda, también está el caso de aquellos que ya completaron su esquema de vacunación y que, ansiosos por conocer la eficacia de la vacuna, han decidido realizarse el test de anticuerpos.

Sin embargo, más allá de que mucho no se habla del tema, está demostrado que esa prueba no sirve en todos los casos, y que, en verdad, no siempre refleja la realidad y hasta puede dar negativo o 0, aún cuando los anticuerpos sí se generaron tras la vacunación.

Lo cierto es que la incertidumbre ante el coronavirus es muy grande en todo el mundo, y quienes se vacunan tienen el deseo de estar protegidos ante el virus, por lo que son muchos los que han decidido hacerse una prueba de anticuerpos para saber si la dosis funcionó de la manera esperada. En medio de la esperanza y la ansiedad, algunos se encuentran con que a pesar de haber sido inoculados, el test finalmente da resultados no esperados y poco alentadores.

Este análisis se hace únicamente con una muestra de sangre, pero según explicó a BigBang el infectólogo Javier Farina, "no sirve para ver la respuesta de la vacunación, porque no la refleja".

"Siempre es más 'lindo' ver que da positivo, pero el test no refleja estrictamente la respuesta a la vacunación, ni que un valor más alto sea mejor que un valor más bajo, ni tampoco significa nada el 0 o el negativo", aclaró.

Consultado por este medio acerca del test de anticuerpo que muchos ya se han hecho, el especialista comentó que si bien algunos médicos lo recomiendan, y de hecho hasta colegas suyos se lo hicieron, la realidad es que no siempre funciona de forma correcta.

"Hay colegas que vi angustiados, porque salieron a hacerse el test de anticuerpos apenas se vacunaron y la verdad es que no es una metodología fehaciente que responda a la respuesta inmune, no hay que hacer nada, al que le da 0, a veces le digo que se lo repita en unos meses, pero no es una buena forma de monitoreo", contó.

"La presentación del antígeno genera respuesta celular y humoral, que es la de los anticuerpos. Hay anticuerpos que se producen y se liberan en la sangre, y otros que se van a producir nuevamente cuando haya nueva exposición al antígeno. Puede llegar a repetirse el estudio en unos meses y ver si se generaron anticuerpos libres en sangre, pero no es una metodología que se recomienda por ninguna entidad de ningún lado", agregó.

Además, comentó que los verdaderos estudios de respuesta inmune frente a las vacunas se hacen, pero de una forma especial en los laboratorios que analizan las muestras de los estudios de investigación.

En este sentido, Farina, que integra la Sociedad Argentina de Infectología, dijo que el estudio de anticuerpos tiene otros usos médicos, y que generalmente se suelen llevar a cabo para estudios epidemiológicos, o sirven también para saber cuánta gente tuvo contacto con el virus. "Se puede identificar esto por el uso del anticuerpo, pero no para otra situación", sumó.

Según considera el infectólogo, también ocurre que en algunos casos las pruebas no se hacen de forma correcta por los laboratorios, y por eso a veces dan resultados erróneos. Lo que sucede es que el test de anticuerpos debe medir la proteína S, un dato fundamental porque en ocasiones se hace pero frente a otras proteína como la N o E, que no reflejan los anticuerpos generados por la vacuna.

"Ese podría ser el principal error. También puedo hacerme el test de anticuerpo frente a la proteína S y ver el resultado que da. Si me da negativo, no me tengo que preocupar, si me da positivo, mejor todavía", cerró.

Por su parte, la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (Food and Drug Administration), a mediados de mayo de este año, hizo público un comunicado en el que aclararon que las test de anticuerpos no deben usarse para evaluar el nivel de inmunidad o protección de una persona contra el COVID-19, especialmente luego de la vacunación.

"Las pruebas de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 autorizadas actualmente no se han evaluado para detectar el nivel de protección proporcionado por una respuesta inmune a la vacuna COVID-19. Si los resultados de las pruebas de anticuerpos se interpretan incorrectamente, existe el riesgo potencial de que las personas tomen menos precauciones contra la exposición al SARS-CoV-2", afirmaron.

Por último, especificaron que si bien una vacuna contra el coronavirus puede causar un resultado positivo en el test de anticuerpos para algunas pruebas en particular, eso no sucede en todas. "No debe interpretar los resultados de su prueba de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 como una indicación de un nivel específico de inmunidad o protección contra la infección por el SARS-CoV-2", finalizaron.