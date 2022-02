The Walt Disney Co. completó la compra de Twenty-First Century Fox en la Argentina

The Walt Disney Co. informó que ha cumplido con la totalidad de los requerimientos de desinversión que la Comisión Nacional de la Defensa de la Competencia le solicitó en virtud de aprobar la operación de compra de Twenty-First Century Fox INC. en la Argentina, y acordó traspasar a un nuevo competidor todos los derechos y contenidos exigidos por la autoridad competente.

Disney acordó vender los canales básicos de TV por cable denominados “Fox Sports” con la totalidad de los derechos correspondientes a los contenidos que se transmitían por los canales Fox Sports básicos al momento de la fusión conforme fueron requeridos desinvertir por la autoridad de competencia.

De esta manera, Disney cumple en tiempo y forma con lo requerido por la autoridad de competencia de acuerdo con el artículo 9º de la Ley de Defensa de la Competencia (Nº 27.442).

La totalidad de los derechos son traspasados a Mediapro, una compañía multinacional de origen español, con mayoría de capitales chinos. El Grupo Mediapro es uno de los conglomerados audiovisuales más importantes de Europa con presencia en todo el mundo a través de 55 centros de producción en 36 países.