Tiene 12 años, le robó el auto a su papá y manejó 450 kilómetros: "Quería ver a su mamá que lo abandonó"

La historia llamó la atención por razones evidentes. Un niño de 12 años fue detenido luego de manejar 450 kilómetros el auto de su papá, entre las localidades bonaerenses de Bahía Blanca y General Villegas. Lo que hasta el momento no se sabía, eran las razones por las cuales el chico se había fugado. Quería reencontrarse con su madre, que lo había "abandonado" seis meses atrás para irse detrás de un nuevo amor.

"La situación es así: la madre lo abandona hace seis meses. Se fue. El nene, obvio, la extraña. No lo justifico, pero hay que ponerse en su lugar, que quiere ver a su madre", explicó Juan, papá de la criatura y de dos chicos más que quedaron a su cargo tras el éxodo materno. En el relato que brindó a TN, el padre detalló que el chico conocía el camino porque él había estado trabajando en General Villegas hasta que su pareja lo abandonó.

"El nene fue camino a Villegas. Estuvo con una amiga allá, porque yo trabajaba ahí y por eso conocía la ruta. Íbamos y veníamos siempre. Yo, a pesar de que la madre lo abandonó, tuve que dejar el trabajo y volver para Bahía Blanca", explicó.

Sobre las razones por las que el chico sabía manejar a tan corta edad, Juan detalló que sabía conducir porque "manejaba karting en circuito cerrado". Aunque también reconoció que, dos días atrás de la travesura, le había enseñado aunque solo dio "una vuelta manzana nomás". La justificación que dio para haberlo hecho fue la falta de parientes de su parte en Bahía Blanca, ya que allí viven algunos tíos del lado de la mamá.

"El viernes a la noche estuvimos mirando películas hasta tarde. Miramos Rápidos y Furiosos. Se acostó a eso de las tres de la mañana. Lo desperté a las ocho para tomar unos mates, me dijo que tenía sueño. Se quedó en su cama, yo me quedé en mi cama. Y a las nueve me despierto y ya no estaba", relató el joven padre, sobre las horas previas a que su hijo "se embarcara en una locura". Respecto a las razones por las que el chico realizó esta travesía que parecía imposible, detalló que "dos días atrás la madre lo había llamado" y allí le dijo que lo extrañaba. "Se ve que le ha pasado bien dónde estaba. Él conocía la Ruta, sabía que estaba por aquel lado", afirmó.

Juan relató que él se hace "cargo de los tres prácticamente solo" y lamentó que no se haya podido evitar la "fantasía en su cabeza, pobre, que lamentablemente ahora trae muchas consecuencias". Además, protestó porque "los chicos pararon en una estación de servicio y cargaron nafta". Por otro lado, no justificó la acción de su hijo y reconoció que el chico está arrepentido del episodio que protagonizó. "Sabe que se la mandó en grande, está consciente de eso y tiene miedo", reveló.

Respecto a las razones por las que su ex pareja los abandonó, Juan contó que ella conoció a una persona de nombre José Molina, que vive en un campo a ocho kilómetros de Vila. "Lo conoció por TikTok. Mientras yo estaba trabajando, decidió irse callada la boca, dejó al nene en la casa de un tío y se fue", indicó. Al niño, que se fugó acompañado de su hermano, lo detuvo personal de la Comisaría 6ta de Villegas el mismo sábado que se escapó. La visita a una amiga en esa localidad les dio el suficiente tiempo para encontrarlo y evitar que siga en viaje para encontrar a su madre. Una historia que terminó bien, pero podría haber sido una tragedia.