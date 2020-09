Tiene 18 y perdió a su familia por Covid: "A los ricos les dan plasma y a los pobres nos dejan morir"

Sasha Ávila tiene 18 años. Perdió a su abuela, a su tío y a sus dos padres por el Covid-19 en sólo 20 días. La joven, oriunda de Lomas de Zamora, decidió grabar un video con el que intentó generar consciencia en la sociedad. Se quedó sola, al cuidado de sus hermanos.

"El coronavirus existe. No es un invento de Bill Gates, no es un invento del Gobierno, no es un invento de los illuminati. Yo lo tuve. Mis hermanos lo tuvieron, lo tuvieron familiares míos que han perdido la vida; como mi tío, como mi abuela, como mi padre y como mi madre. Todos han muerto por Covid-19", arranca el video que subió a Instagram.

Después de aclarar que su mamá sufría una enfermedad de base, Sasha prosiguió: "A la gente le falta oxígeno, no puede respirar por su cuenta y necesita un respirador para poder vivir. No es manera de vivir esa. Pero hay un montón de gente que se está muriendo y los medios de comunicación no te dicen lo que es. Los medios no te cuentan las estadísticas correctas".

"Yo he tenido coronavirus, mis hermanos también y nunca nos han hecho un hisopado. ¡Nunca! Es más, hemos pasado los catorce días (de aislamiento) y tampoco nos lo han hecho. Hay un montón de gente que ha tenido coronavirus y no ha sido hisopada. ¿Por qué? En el hospital me han dicho que no tiene relevancia hisoparse. No quieren gastar en nosotros. Hay un montón de pobres que se están muriendo, mientras los ricos obtienen plasma y pueden salvarse".

Ávila recordó todas las pérdidas cercanas que sufrió en los últimos 20 días. "Perdí a mi padre, perdí a mi madre. He perdido a toda mi familia. No la he perdido por gusto. Ellos se podrían haber salvado. ¿Por qué no se salvaron? Porque no se está invirtiendo en el sistema de salud y se prioriza más a la clase alta, que a la clase baja. Hoy en día es así".

Dejémonos de joder, dejemos de decir que el virus no existe y que es un invento para reducir la población mundial"

"Los médicos están explotadísimos, al igual que los enfermeros y el personal de limpieza del hospital. Honestamente es un desastre. Si uno visualiza la situación y se pone en el lugar de ellos, es terriblemente malo. No caben palabras para describir toda la bronca que me da. Cuando fui al hospital, un montón de gente se estaba retorciendo del dolor y se comieron cuatro horas esperando para que los atiendan. Había dos enfermeros nada más, mientras llegaban más y más personas".

Sasha también apuntó contra los que sostienen las teorías negacionistas: "Dejémonos de joder, dejemos de decir que el virus no existe y que es un invento para reducir la población mundial. El virus existe. Basta de marchas anticuarentena, basta de quemar barbijos. Es momento de reaccionar y darse cuenta de lo que está pasando".

"No es lo que te dicen los gobiernos, no es lo que te dice el presidente, no es lo que te transmiten los medios de comunicación. Están pasando más cosas que no son visibilizadas. Hay cosas que no han sido mostradas por ningún noticiero. Están muriendo un montón de personas y no son registradas", sumó.

Sasha insistió en la diferencia que reciben las clases altas. "Acá no quieren venir a testear porque sale plata. ¿Y a los ricos? A los ricos los dejan vivir, les donan plasma. Pero a nosotros no nos dan nada. Mis padres no tenían obra social por un problema en la jubilación y por ese motivo han quedado en ese hospital".

Mi padre los primeros días no tenía frazadas, comida, ni agua. Se moría de frío. Tuvimos que llevarles frazadas"

"Mi padre los primeros días no tenía frazadas, comida, ni agua. Se moría de frío. Tuvimos que llevarles frazadas. Pero después no vengan a decir que se trata a los enfermos de una manera adecuada o correcta. No lo es. ¿Qué es esto de dejar a la gente morir de esa manera? Hay que darle prioridad a la gente pobre. ¿Cuánta gente sin obra social se está muriendo? Gente que no puede pagar un médico. ¿Cómo es posible que el Estado esté tan ausente?".

Por último, la joven advirtió sobre las flexibilizaciones que se llevan adelante, en especial en el AMBA: "¿Cómo es posible que la cuarentena esté rota cuando el sistema sanitario está desbordando?".