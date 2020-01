Tiene 21 años, creó una app para personas con discapacidad y lo bardearon por decir que la salida no es Ezeiza

Mateo Salvatto tiene 21 años y hace tres creó una aplicación de celular que revolucionó el mundo de las personas con dificultades para comunicarse. Desde entonces, la app que es gratuita, llegó a 50 países y fue descargada, hasta ahora, 130.000 veces.

Además de estar a punto de recibirse de Analista de sistemas, el joven también es muy activo en las redes sociales, donde usualmente se anima a hablar de los temas de actualidad que aquejan a nuestro país. Por eso mismo, recientemente se vio envuelto en una extraña situación, cuando el pasado domingo 12 de enero recibió varias quejas por animarse a escribir en su cuenta de Twitter que la solución para construir el país que todos soñamos, es quedarse en la Argentina para luchar por crecer como nación. "Hace 100 años que venimos aplastando al país, no crecemos, y si queremos pegar la vuelta, de a poco, si nos vamos todos, eso no se va a poder", aseguró en comunicación con BigBang.

Durante el 2016, como una idea para ayudar a los alumnos hipoacúsicos de su madre, Salvatto diseñó sin ayuda de nadie, una aplicación de telefonía móvil que pudiera mejorar la calidad de vida de las personas con problemas para escuchar. "Después de un tiempo la app se hizo viral, yo estaba solo para ese entonces, y cuando llegó 2018 me di cuenta que tenia que armar un equipo y así se creó Asteroid Technologies (la empresa que hoy lleva adelante)", contó al inicio de la conversación.

La aplicación "Háblalo" ya cuenta con 130.000 descargas, y se puede utilizar en 50 idiomas, después de haber tenido tres actualizaciones. "Ahora ya no es solo para personas sordas, pueden usarla personas con parálisis cerebral, no alfabetizadas y con distintos problemas de comunicación", indicó el campeón nacional de robótica.

Desde aquel 2016 hasta ahora, la app tuvo varias modificaciones, y ahora tiene muchas otras funciones como botones de emergencia o mensajes recordatorios, lo que permitió que la puedan usar no solo personas con hipoacusia, sino todos aquellos que se enfrentan diariamente con una discapacidad para comunicarse.

"Yo creo que la clave del proyecto es que lo hicimos en conjunto con personas que tienen discapacidad, son nuestros asesores. Ellos prueban la aplicación y nos dicen que les pareció", comentó Salvatto, quien además se animó a revelar que en su empresa ya trabajan en dos nuevas ideas para este año.

En primer lugar, la propuesta del equipo, compuesto por entre 7 y 9 personas, es resolver una deuda grande que tiene "Háblalo", que es la incapacidad de ser usada por problemas que no tienen motricidad. "Lo que estamos haciendo es trabajar en una versión nueva que les permita a ellos también comunicarse. Y por otro lado, hay un proyecto que falta varios meses para que se anuncie, en el que se ayuda a las personas con alzheimer, porque tratamos de ir por lo que afecta a más gente", explicó el joven.

Aunque el director de Asteroid Technologies suele ser muy activo en las redes sociales, evita constantemente meterse en polémicas. Para él, lo importante es ser responsable con el mensaje que le ofrece a sus seguidores, sobre todo porque hay muchos chicos y jóvenes que miran habitualmente sus contenidos por estar dirigidos a la tecnología.

A pesar de que Salvatto habla en general de temas ligados a lo que se dedica, es cierto también que le gusta hacer comentarios sobre la actualidad del país. Eso fue lo que sucedió el pasado domingo 12 de enero, cuando una nota del diario La Nación anunció en su título que para muchos jóvenes la salida era irse del país en busca de oportunidades para crecer.

"No. La salida es quedarse y luchar por construir el país que soñamos. Se puede", escribió el fundador de "Háblalo" y eso despertó una serie de críticas y juicios de opinión que lo llevaron a tener que filmar un video para explicar lo que había querido decir.

No. La salida es quedarse y luchar por construir el país que soñamos. Se puede. https://t.co/DJ71k2LEuD — Mateo Salvatto (@Mateons) January 12, 2020

Entre los comentarios negativos, muchos le cuestionaron al joven haber escrito esa opinión mientras estaba de viaje en Austria, otros le criticaron haber twitteado desde un iPhone, y otros hasta llegaron a decirle que era muy fácil crear una aplicación cuando se había nacido en una situación económica cómoda.

Consultado por BigBang, el joven de 21 años explicó que mucha gente entendió que él quería obligar a que los jóvenes se queden en el país, cuando lo que quiso decir es que para poder salir adelante en la Argentina, lo que todos los ciudadanos tiene que hacer es quedarse para ayudar a crecer.

"Argentina es mi país, yo soy extremadamente argentino, para mí el potencial de Argentina es enorme. Yo digo que la salida no es Ezeiza, pero no tengo por qué criticar al que se va. Sólo digo que Argentina esta inmersa en un sistema en el que se autodestruye, con muchos errores, y si queremos que salga, no nos podemos ir", aclaró.

Estoy en Austria de vacaciones.

Puse el tweet desde un Android.

Desde los 17 años que laburo en Argentina, de hecho tengo una empresa allá.

¿Alguna otra pregunta, señor juez? https://t.co/HP0X6gDlNW — Mateo Salvatto (@Mateons) January 12, 2020

Hay un grupo preocupantemente grande acá que cree que yo, siendo empleado, monotributista y titular de una sociedad, no se lo que es pagar impuestos. Simplemente porque tengo 21 años. En fin... — Mateo Salvatto (@Mateons) January 13, 2020

En este sentido, comentó que muchos lo critican por haber estudiado en la escuela privada ORT, y a modo de respuesta, él explica que justamente por haber tenido esa suerte, no puede mirar para otro lado ante los problemas. "Me molesta mucho que todos digan que somos un desastre de país. Un seguidor me puso que cualquier país de América se nos ríe en la cara, y yo le preguntaría qué país conoce, porque económicamente estamos mal, pero en calidad de vida no. Nosotros somos un país importantísimo para la región y no estamos aislados del planeta", sumó.

Más allá de que las críticas al principio no sabía muy bien cómo manejarlas, porque Mateo Salvatto creó la aplicación cuando tenía solo 17 años, lo cierto es que ahora aprendió a no contestar a cualquier comentario, y a hacerlo además de manera no agresiva.

Ayer me pegaron de todos los colores políticos, rangos etarios y nacionalidades por decir que la salida no es Ezeiza.

Acá está mí respuesta. Se puede. pic.twitter.com/4W8QWbfK8k — Mateo Salvatto (@Mateons) January 13, 2020

"Como tengo un cierto público, intento usar las redes para influenciar a los chicos y jóvenes y tengo responsabilidad de lo que pongo en redes y cómo lo pongo", sostuvo y añadió que jamás diría que las redes sociales son malas, aún a pesar de que el anonimato sea complejo y que lleve a que muchos afirmen cosas totalmente falsas.

"Yo trato de hacer hincapié que todo sea desde el respeto, nunca me vas a encontrar insultando a nadie. Se me agredió bastante por cosas que no son ciertas, pero si sigo insultando, no suma, porque si yo digo que quiero mejorar al país, tengo que permitir el intercambio de ideas", aseguró por último el joven emprendedor.

Mateo Salvatto, además de fundar su empresa y crear una aplicación sumamente exitosa, también participó de la Liga Nacional de Robótica durante cinco años y fue Campeón Nacional del Torneo Argentino de Robótica. Del mismo modo, brinda charlas y da conferencias por todo el mundo, y hace solo algunos meses formó parte del 2° Encuentro de Jóvenes del Mercosur, en San Pablo y hasta disertó durante el 2019 en el 55° Coloquio de IDEA.