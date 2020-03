Tiene 44 años, 42 de fiebre y no le mandan una ambulancia: "No le dan bola, quieren que se muera en su casa"

Griselda Cormidet tiene 44 años, vive junto a Carina -su hermana melliza- en una casa ubicada en Adrogué, Almirante Brown, en la Zona Sur del Gran Buenos Aires, y desde hace más de tres días su familia pide por ayuda debido a que padece síntomas similares a los del Coronavirus (COVID-19).

Las autoridades sanitarias definieron como caso sospechoso a todo paciente con infección respiratoria aguda grave (fiebre, tos y requerimiento de internación) que haya viajado o haya estado en contacto con un infectado. Por esta misma razón, en la Ciudad de Buenos Aires ya se atiende un promedio mayor al de los 2.000 llamados diarios al número 107, mientras que en caso de presentar los síntomas en la provincia de Buenos Aires hay que comunicarse con la línea 148.

Eso fue lo que hizo primero Griselda y después su hermana, Carina, cuando comenzó a presentar los síntomas de la enfermedad que tuvo su origen en China. “Mi tía estuvo tres días con temperatura: tiene tos seca, mucho dolor de cabeza y todos los síntomas para ser, al menos, un caso sospechoso de coronavirus”, le señaló Stefanía, su sobrina, a este portal.

En diálogo con BigBang, la joven explicó que su tía Griselda tuvo contacto con gente que estuvo de vacaciones en el exterior. “Estuvo en contacto con gente que viajó a Europa y Asia. Cuando empezó con los síntomas empezó a llamar al 148 durante tres días y recién al tercero se pudo comunicar”, detalló, sin antes advertir que la mujer de 44 años llegó a los 42 grados de fiebre.

Según contó, al comunicarse con la línea que busca combatir y reducir el número de infectados en el sector bonaerense le dijeron que “no la podían evaluar porque no tenía fiebre”: “Ella se había tomado un paracetamol para bajar la temperatura, aconsejada por mi otra tía, que es médica”.

En esa línea –contó- le tomaron todos los datos y le dijeron que si le volvía la fiebre que volviera a contactarse con el servicio. Y así fue. “A la noche le volvió a subir la fiebre, levantó 42 grados de temperatura. Volvió a llamar y esta vez se pudo comunicar rápido por suerte”, detalló.

Pero aclaró que la respuesta que recibieron de parte de la línea 148 no fue la que esperaban: “Le dijeron que no le podían mandar una ambulancia porque ella no había viajado al exterior y que por ende no era una persona de riesgo. Le dijeron que llame a su obra social para que le manden una ambulancia, pero ella no la tiene porque está desempleada”.

Y agregó: “Le dijeron que entonces se tenía que dirigir a una clínica privada, siendo un posible caso positivo de coronavirus. Ella no fue a la Clínica porque no quiere infectar y afectar a nadie. Llamó al 134 para denunciar, porque la hermana tiene diabetes, hipertensión y problemas pulmonares. Ella es una persona de riesgo y viven juntas”.

Vale aclarar que el canal principal es la línea 134, dispuesta por la Nación, a través de la cual el Comando dispondrá la recepción y canalización de las denuncias por el incumplimiento de la cuarentena total obligatoria y concentrará toda la información referida a esas personas en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) de modo de articular, a nivel federal, para poder hacer un seguimiento de todo acto que incurra en delitos contra la salud pública.

Preocupada por su hermana melliza, Griselda también llamó al 911 y ahí las autoridades le advirtieron que no podían hacer nada por ella. “Dijeron que le iban a mandar una ambulancia. Se lo dijeron tres veces y acá nunca apareció. También llamó al 107, pero ahí la atendió una máquina y nadie le contesta. Ella siente muy mal y sigue con los síntomas”, dijo Stefanía.

Lo cierto es que Griselda había alcanzado los 42 grados de fiebre debido a que le habían pedido que no tomara paracetamol para evaluar su estado de salud. Mientras me daba una ducha de agua fría para que me bajara la fiebre, mi hermana Carina llamó al 148 y no me quisieron mandar la ambulancia porque no era paciente de riesgo”, les había explicado a sus sobrinos.

Además, a través de un audio de WhatsApp les explicó que las autoridades a cargo de las líneas de emergencia que instaló el Gobierno para combatir los casos de Coronavirus “no quisieron ayudarla” por más que se me haya juntado con amigos o conocidos que estuvieron en las zonas de alto riesgo impuestas por el Estado: Estados Unidos, Europa, China, Japón, Irán, Chile y Brasil.

“No les importó por más que haya compartido cafés, mates, charlas, besos y abrazos con gente que había viajado a lugares de riesgo. Estuve en la calle todo el tiempo hasta que me aparecieron los síntomas. No tomé nada como me dijeron, me subió la fiebre y muchísimo. No es joda 42 grados de fiebre”, señala otro fragmento del audio de Griselda, al que tuvo acceso BigBang.

Y agregó: “Todos los que me pueden llevar a la Clínica (por su familia) son personas de riesgo y están resguardados en sus casas. Como yo no tengo obra social, tengo que llamar al SAME. Pero al hacerlo me atiende una máquina y te dice que llame al 148. ¿Para qué me dicen que no tome paracetamol, si la fiebre me sube y no hacen nada? Hace tres días que estoy luchando con esto”.

Por otra parte, el hermano de Stefanía, indignado por el trato que recibió su tía, decidió colgar un video en las redes sociales para denunciar que desde los números puestos por el Gobierno decidieron que Griselda “se muera en su casa” por el simple hecho de no tener una obra social.

El domingo, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 41 nuevos casos positivos de Coronavirus a nivel nacional. Con la última actualización, la cifra de infectados en la Argentina ascendió a 266 personas, mientras que se mantiene en cuatro el número de muertes por la pandemia.