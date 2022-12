Tiene 7 años e "hidrocefalia": le negaron el tratamiento porque su mamá es "monotributista"

Todavía no se sabe qué tiene, pero el último diagnóstico sería "hidrocefalia". Nerea Velázquez tiene solo siete años y de un día para otro, su vida cambió. Hace tres semanas que se descompensó y, si bien hoy está estable, aún necesita de una intervención para poder vivir una vida "normal".

La hidrocefalia es la acumulación de una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Normalmente, este fluido protege y amortigua el cerebro; sin embargo, demasiado líquido ejerce una presión dañina para el cerebro. Como es el caso de Nerea, la hidrocefalia es congénita y el tratamiento consiste en colocar quirúrgicamente un conducto en un ventrículo para drenar el exceso de líquido en el estómago. "Esta válvula de derivación ventricular peritoneal de presión media fija es lo que necesita mi hija y no me lo quisieron dar en el Hospital Paroissien porque abogan que soy monotributista social", contó Verónica Pérez, mamá de Nerea, a BigBang sobre lo penoso y lamentable de la circunstancia en la que se vio envuelta.

Las trabas del instituto sanitario para ayudar a su hija facilitándole el tratamiento ocurrieron porque, al solicitarle los datos personales, fueron a corroborar la certificación negativa ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) donde se deja constancia, entre otras consultas, si tenés o no obra social así como si estás registrada con monotributo social.

El inconveniente, según dice Verónica, es que ella "no tiene ni obra social" y "tampoco es monotributista", algo que en la ANSES corroboró. Pero, por la urgencia en la que estaba por el delicado estado de salud de su hija no pudo ir a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) del Partido de La Matanza, donde tiene domicilio, para resolver este agujero legal en este último fin de semana.

"El papá de la nena no está y a mí solo me ayuda mi familia. Hace tres semanas que está mal. La atendieron en el Hospital de Clínicas y está en casa con una válvula pero es externa y es un problema porque no se puede mover mucho. Está en la cama, acostada desde hace días y lo único que hace es comer mucho porque tiene ansiedad", explicó. Es que el drenaje, si se mueve, se le puede infectar y tiene mucho riesgo.

Nerea, primero habría presentado hace casi un mes un dolor de panza tan fuerte que la tuvieron que llevar al hospital. Allí le diagnosticaron "gastroenteritis" y le mandaron una dieta específica. El problema es que al poco tiempo le bajó la temperatura a 33º, algo que no es normal en niños, y de urgencia volvieron al hospital donde recibió diagnóstico de "infección urinaria". "Ella nunca estuvo enferma de nada", lamentó la mamá que, por ver que con los antibióticos que tomaba su hija no mejoraba, la volvió a llevar de urgencia a Región Sanitaria XXII de Hospital de Agudos Paroissien para internarla.

Después de que se negaran en el hospital de La Matanza a darle el tratamiento que podría mejorarle la calidad de vida durante varios años a su hija por su "relación ante la ANSES", Verónica tuvo que comenzar una campaña de ayuda solidaria para tratar de comprar por sus propios medios la válvula de drenaje que le salvará la vida a su hija que ya empezó a sufrir las discapacidades típicas por el trastorno cerebral que está sufriendo. Sin tratamiento, según indican los estudios, hasta seis de cada 10 personas con hidrocefalia mueren.

El lunes por la mañana, la mamá de Nerea confirmó a BigBang que el domingo la llamó Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social de la Nación, para ofrecerle su ayuda para conseguir la válvula y que se encontraba a su disposición. "Me tomaron los datos y ya está encaminado. Estoy enviando todos los papeles, estudios y análisis para que pronto mi hija consiga el tratamiento que necesita", dijo aliviada porque además recibió donaciones económicas y otros funcionarios como Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación, se contactaron con ella.

La válvula tendría un costo alrededor de los 900.000 pesos y quienes sufren de hidrocefalia no solo necesitan una válvula interna, sino también asistencia constante para que tenga una vida relativamente normal.