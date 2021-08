Tiene metástasis, debía hacer la quimioterapia y la prepaga Medifé le negó el tratamiento

El hecho genera indignación. Y nadie da la cara. Desde hace mucho tiempo, Nadia Olivera, que tiene 33 años, es afiliada a la prepaga Medifé. Mes a mes, además de sus aportes, paga más de 8.000 pesos. Lamentablemente, en 2019, le diagnosticaron cáncer de mama. Lo superó. Y hace dos meses, le apareció una metástasis en la cadera. Pero, al parecer, a la empresa de servicios de salud no le importa la salud. Cuando Nadia fue a hacerse el tratamiento, se lo negaron.



“Estoy indignada. Mi mujer pone el cuerpo y no nos dan respuesta. Es una frustración tremenda. No estamos hablando de una gripe. Estamos hablando de cáncer”, dice Sol, la mujer de Nadia. Y le cuenta a BigBang: “En 2019 le hicieron una mastectomía y un tratamiento. Ahora, con la aparición de la metástasis, tuvo que hacer un centellograma y diversas tomografías. Los estudios ya están hecho y nos vieron dos oncólogos diferentes que dijeron que le tratamiento que iba a hacer era correcto, combinado con ciertas cosas más, para fortalecer el hueso porque lo tiene comprometido y para que no le duela porque la metástasis en los huesos es súper dolorosa”.

-¿Por qué no le permitieron realizar el tratamiento por la metástasis?

-Nosotras mandamos todas las autorizaciones, presentamos todos los documentos que nos dio el médico. Cumplimos con toda la burocracia de Medifé. Y ya para el primer ciclo del tratamiento tuvimos problemas porque nos decían que faltaban cosas, que faltaban estudios, que le pedían la biopsia de 2019, se la mandamos y la siguen pidiendo… Como que no entienden que es otra cosa lo que Nadie tiene. Les explicamos que sufre una metástasis. Y el médico tambien les explicó que es metástasis, que es otra cosa. Que no es un tumor. Y ellos le siguen respondiendo: “No adjunta foto del tumor”. No entienden que es una metástasis. Parecería que no son médicos los que reciben las autorizaciones del oncólogo. Y es una junta médica la que supuestamente recibe eso. Y por ahora, le autorizaron el primer ciclo de la quimioterapia como de onda. Y ya le mandamos todo lo que tenían de antes. Se lo mandamos y ahora nos responden que no puede realizar el tratamiento.

-¿La atención es de manera virtual?

-Las autorizaciones médicas las pasamos por mail y por la página de Medifé. La atención es virtual. Y cuando llamamos por teléfono y hablamos con los telefonistas de Medifé, nos dijeron que tenemos razón pero no lo autorizan. Les explicamos que nos están pidiendo algo que ni siquiera se dedicaron a leer. Y el tema es que en estos días, la que pierde tiempo es mi mujer.

-¿Hay algún nombre responsable de la auditoría médica de Medifé?

-No, solo firman Auditoría Médica. Nada más.

-Esta segunda etapa que debía iniciar, ¿iba acompañada de otro tratamiento?

-Sí, ya está realizando rayos. Es otra cosa. El tema de la aplicación nunca nos la autorizaron. Entonces perdió el turno para realizar ese tratamiento. Hablamos con el oncólogo y nos dijo que le parecía una vergüenza lo que estaba pasando. Nos dijo que nos quejáramos porque eso no estaba bien.



-¿Para qué sirve la aplicación?

-Ella toma una medicación por vía oral y aparte necesita esta aplicación de forma local que sirve para hacerle frente a la metástasis. Además le hacen aplicación de inhibidores de hormonas. Todo eso no se lo hicieron porque la Junta Médica de Medifé no autorizó la aplicación. Y todo por su burocracia.

-¿Cómo está Nadia?

-Está dolorida. La metástasis es muy dolorosa. Ahora va a tener más dolores porque esta gente no le autorizó la aplicación.

-¿Cómo es la dinámica de esta aplicación?

-El tratamiento de ella es una vez cada 28 días. Y hasta ahora se lo hicieron en el Centro Oncológico Fletcher. Y desde esa clínica nos quisieron ayudar y no pudieron hacer nada. Por eso nos dijeron que hiciéramos el reclamo.