Tiene metástasis y Medifé se niega a autorizarle la quimio: "Tengo terror de que la enfermedad se agrave"

Nadia Olivera no sabe ya qué más hacer. Tras haber tenido cáncer de mama, la joven de 33 años afronta ahora una metástasis, y a pesar de que lucha contra todo pronóstico para seguir adelante, la prepaga Medifé se niega sistemáticamente a cumplir con su tratamiento y ahora ni siquiera le brindan la autorización para hacerse la quimioterapia indicada por el oncólogo que la atiende.

En el 2019 a Nadia le detectaron cáncer de mama, y tras haberse sometido a una mastectomía, comenzó un tratamiento de más de 20 sesiones de rayos, y le hicieron 7 ciclos de quimio. Aunque la cosa parecía andar bien, este año se hizo sus estudios habituales, y los médicos descubrieron que tenía metástasis en los huesos.

"Todo ese tratamiento lo terminó, y siguió tomando un medicamento hormonal, que por 10 años debe tomarlo. Este año, se hizo un nuevo estudio y salió que tiene metástasis, y empezó un tratamiento en el que le dan quimioterapia pero por vía oral, esas se las debería dar la obra social, y además una vez por mes le tienen que dar una inyección en los ovarios que la llevan a la menopausia para que no produzca las hormonas de las cuales se alimenta el cáncer", explicó la mujer de Nadia, Sol Arriaga.

De hecho, a principios de noviembre Medifé se negó a darle las inyecciones (ácido zoledrónico 4 ml y goserelin 10, 8 m), porque lo que le reclamaban desde la empresa de salud era la falta de ciertos estudios, algunos que la paciente ni siquiera se hizo porque el oncólogo que sigue el tratamiento en el centro oncólogico Fleischer le indicó que debe realizarlos después de terminar el ciclo de inyecciones. Lo cierto es que esta no es la primera vez que le ocurre algo así. Tiempo atrás pasó por lo mismo y demoraron en autorizar los medicamentos.

Aunque todos los meses paga casi $11.000 por el servicio, ahora la situación es todavía más grave porque directamente Medifé se niega a autorizar las sesiones de quimio que el oncólogo que sigue a Nadia solicitó. "Ahora ya no le autorizan nada, Nadia toma quimio por boca (ribociclib 20 ml y letrozol 2.5) y hace dos semanas que no toma la medicación. Ahora lo que nos importa es que no le están dando lo básico, dicen que después del 13 de diciembre nos dicen si lo habilitan o no. Tengo terror de que la enfermedad de mi mujer se agrave porque no nos dan la medicación", sostuvo Sol muy apenada.

En este sentido, explicó que vienen con problemas hace mucho respecto al cumplimiento de la prepaga, pero que ahora ya no saben qué hacer porque Nadia debe continuar con el tratamiento de manera urgente. "Nadia está sin medicación y esto es una cuestión de tiempo. Hay que atacar a la enfermedad y ella necesita tomarla, porque no se retrajo la metástasis, entonces le agregaron otros meses de tratamiento y después le van a hacer de nuevo los estudios", aclaró.

Según dijo Sol, las excusas que pone la prepaga son "estúpidas" y muchas veces carecen de sentido. "Por ejemplo, te piden foto del tumor y ya les explicamos que no hay un tumor, sino que hay metástasis, les mandamos la tomografía y te dicen que adjuntes más estudios, son realmente idioteces lo que responden", aseguró.

Los números de reclamo (8009951- 7867322- 8004610) se acumulan, pero eso no cambia para nada la situación. Además de tener que exponer su cuerpo a tratamientos sumamente invasivos, Nadia también debe luchar para que se respete lo indicado por su médico y para que la prepaga cumpla en tiempo y forma, mientras su vida corre riesgo.

"No les importa nada cuando uno los llama y les cuenta las cosas, te deliran, te piden cosas viejas que uno ya mandó. Nadia está muy nerviosa. Es desesperante y sentís que no les importa nada porque además no hay con quién hablar", cerró Sol, también muy triste.