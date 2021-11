"Tiene que haber justicia": el papá de Lucía sobre los jueces que ahora irán a jury

El femicidio de Lucía Pérez, ocurrido el 8 de octubre de 2016 en Mar del Plata, empezó a ser juzgado el 30 de octubre de 2018 y apenas un mes después los jueces del Tribunal Oral N° 1 decidieron absolver a los tres hombres acusados de haber provocado la muerte de la adolescente de 16 años.

En ese proceso, dos de los imputados recibieron una condena de 8 años de prisión por la venta de drogas y la comercialización cerca de escuelas, aunque tiempo después ese fallo fue anulado por los jueces del tribunal de Casación Penal bonaerense, quienes ordenaron que se realice un nuevo juicio con perspectiva de género.

Sucede que durante el proceso judicial, y también en el fallo que absolvió a los imputados por el crimen, los magistrados valoraron aspectos de la vida privada de la chica que, en verdad, nada tenían que ver con su muerte. Además de haber cuestionado ciertos aspectos de su accionar, lo que a ese juicio le faltó fue una mirada mucho más feminista, sin prejuicios sobre la víctima.

Lucía Pérez murió en 2016.

Por eso mismo, durante este martes se llevó a cabo en la ciudad de La Plata una audiencia en la que el Jurado de Enjuiciamiento resolvió abrir el jury por "negligencia, incumplimiento de los deberes de cargo y parcialidad manifiesta" contra dos de los magistrados que encabezaron el juicio (el tercero de los integrantes del tribunal se jubiló). La acusación contra ambos fue presentada por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, la Comisión Bicameral de la Legislatura Bonaerense, la Defensoría del Pueblo de la Provincia y la familia de Lucía Pérez.

El jurado estuvo compuesto por autoridades de la Suprema Corte, legisladores bonaerenses y abogados, y además de decidir el comienzo del jury, también acordaron la suspensión de los dos jueces.

"Estamos empezando a concentrar en frente de la legislatura en La Plata, el día de hoy a las 11 empieza la audiencia para considerar el delito, y si asumen que hay un delito, inmediatamente se va a suspender a estos jueces, que son, Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, si es así, serán suspendidos, y capaz que en el transcurso del año que viene tendremos el jury", explicó más temprano en diálogo con BigBang Guillermo Pérez, papá de la adolescente.

La familia de Lucía espera un jury para los magistrados.

"Nosotros lo que esperamos hoy es que tienen que ser suspendidos, porque esto no es solo la causa de Lucía, hubo tantos atropellos, tantas veces vulneraron a Lucía que tanto los movimientos sociales y la gente, han tomado como bandera a Lucía. Si hoy dicen que no, le dicen que no a toda una sociedad, hoy tiene que ser un día de sí, así nos dan la oportunidad de llevar a estos jueces al jury y que realmente se empiece a hacer justicia", sumó ya en la puerta de la legislatura a la espera de la resolución.

Además, dijo que esto es "como cualquier trabajo, o servís o no servís". "Estos jueces le están haciendo daño a la sociedad, y esto quiere decir que no sirven, entonces esta gente no puede seguir haciendo justicia y liderando la vida de las víctimas como la de Lucía y la de las familias víctimas", cerró.

La joven murió en manos de tres hombres.

El femicidio de Lucía

La muerte de Pérez ocurrió el 8 de octubre de 2016 en la casa de Matías Farías, quien se cree que abusó de la chica y luego le provocó la muerte al obligarla a consumir droga. Sucede que el caso tomó una trascendencia pública descomunal luego de que la ex fiscal de la causa, María Isabel Sánchez, asegurara que Lucía había muerto del dolor por haber sido empalada, lo que convocó el primer paro de mujeres en la Argentina, el cual se llevó a cabo el día 19 de octubre de 2016.

Sin embargo, durante el debate una junta médica determinó que Lucía había perdido la vida por una asfixia tóxica, producto de una sobredosis que ocurrió en la casa de uno de los imputados, pero no se pudo comprobar que la menor haya sido víctima de una violación, ya que a pesar de que los peritos encontraron lesiones en el cuerpo, indicaron que no necesariamente las marcas tuvieron que ver con ataque sexual.

Los acusados fueron absueltos en un juicio que luego se anuló.

Con las pruebas que se pudieron recabar, la familia comprobó que Farías le había ofrecido marihuana a la joven, que ella le compró pero no tenía todo el dinero para pagarle, y que por eso él aprovechó y al día siguiente la pasó a buscar para que ella saldara su deuda. De hecho, el hermano de Lucía declaró que ella avisó que iba a salir un momento pero que en seguida regresaba, y nunca volvió.

Por esto mismo, Farías estuvo imputado por el delito de "abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio", mientras que Juan Pablo Offidani fue considerado "partícipe necesario" de los mismos delitos, y a su vez ambos estuvieron imputados por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por ser en perjuicio de menores de edad", debido a que se comprobó que comercializabas drogas en escuelas.

Además, Alejandro Maciel estuvo sospechado por presunto "encubrimiento agravado", aunque en el proceso judicial llevado a cabo en 2018 fue absuelto, y luego el hombre murió. Según la familia de Pérez, siempre consideraron que él fue quien ayudó a los otros hombres a bañar a la adolescente ya muerte, y quien luego limpió el baño y todos los rastros de droga que había en la casa de Farías.

Finalmente, en agosto de 2020 el tribunal de Casación Penal bonaerense anuló el fallo que absolvió a los tres acusados y, en su escrito, los magistrados argumentaron que la sentencia se fundó “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género”, por lo que los jueces Mario Kohan, Carlos Natiello y Fernando Mancini ordenaron hacer un nuevo proceso para juzgar el hecho de la forma que corresponde. Aún resta conocer la fecha para ese nuevo debate.